Tutela del mare, il campione del mondo Matteo Iachino in spiaggia ad Albisola insieme ai bambini

Albisola Superiore. Una mattina dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente marino. I protagonisti sono stati i bambini delle scuole elementari che, guidati dai membri dell’associazione il porto dei piccoli, si sono cimentati nella pulizia dell’arenile dalla Lega Navale di Albisola.

Presente il campione mondiale di windsurf nel 2016 e ambassador dell’associazione Il Porto dei piccoli Matteo Iachino che quest’estate farà la traversata in mare tra Liguria e Corsica partendo da Imperia e raggiungendo l’isola di Giraglia. Una distanza di 85 miglia nautiche (157 chilometri) percorse interamente in windsurf. “Mi premeva collegarla a progetti per promuovere il mare – ha detto Iachino -, io ho iniziato a vivere il mare come una passione da piccolo. E’ bello vedere tanti giovani vivere il mare con qualunque sport. Spero con la traversata di avvicinare il mio mondo ai giovani”.

“Il mare e l’acqua sono vicini al nostro modo di essere. Le iniziative con i giovani sono quelle che portiamo avanti in tutti i territori dove operiamo”, ha detto il direttore corporate affairs di Tirreno Power Enrico Erulo.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Albisola Superiore: “Tutto quello che coinvolge i bambini è sempre una festa, sono iniziative da sostenere”, ha detto il vicesindaco Roberto Gambetta. Fa eco l’assessore Luca Ottonello: “Noi abbiamo sempre supportato e sostenuto queste iniziative e sapere che Iachino è testimonial era davvero il collante perfetto e l’amministrazione comunale non poteva non esserci”.

Presente anche il direttore della struttura complessa di pediatria dell’ospedale San Paolo Di Savona Alberto Gaiero: “E’ una giornata interessante per questi bambini che possono conoscere un campione e avvicinarsi allo sport in mare, giornata di educazione e sono contento dell’adesione”.

Dopo il successo dello scorso 3 maggio a Genova Sturla, l’evento è sbarcato ad Albisola Superiore con il coinvolgimento di 50 bambini liguri e una nuova giornata dedicata al rispetto dell’acqua e dell’ambiente marino, organizzata dal Porto dei piccoli con la collaborazione di Ita140, Tirreno Power, Yacht Club Italiano e con il patrocinio del comune di Albisola Superiore.

Diverse le attività in cui i bambini sono stati coinvolti. Hanno potuto partecipare a Scopriamo la spiaggia laboratorio in cui un biologo marino li coinvolgerà nell’esplorazione dell’arenile e alla raccolta di elementi naturali per scoprirne gli aspetti legati alla morfologia e alla biologia. Il secondo laboratorio, Plastic Art, ha visto la raccolta differenziata dei rifiuti solidi trovati sulla spiaggia, per arrivare a elaborare un’opera ecosostenibile a tema marino imparando a conoscere l’origine dei rifiuti e come evitarne la dispersione. Nel terzo laboratorio, Io e le onde, i bambini hanno provato attraverso il gioco a navigare come Matteo Iachino con un windsurf ricreato con tavole e teli sulla spiaggia.