Turismo, a Pietra Ligure “AsinOlla” rilancia il modello esperienziale: per le famiglie natura, outdoor e musica

Pietra Ligure. Nell’estate dell’auspicata ripartenza gli eventi musicali e i concerti live rappresentano un gradito ritorno alla normalità. Per questo AsinOlla ha deciso di ampliare la sua offerta di attrattive con una nuova rassegna: dal 25 giugno “Asinolla Summer Nights”, le serate in musica del parco pietrese.

Ampi spazi nella natura per serate con gli amici e grigliate in compagnia sulle prime alture di Pietra Ligure con vista mozzafiato sulla riviera di ponente. A pochi minuti dal mare, un’oasi di pace per serate di intrattenimento all’aria aperta.

Ecco il programma dell’estate 2022:

– 25 giugno Ipop’80s musica anni ’80

– 9 luglio Texas Jokers rock, country, blues

– 30 luglio Eagles Tribute Band

– 6 agosto Turn@round jazz, blues, swing & bossa nova

– 13 e 15 agosto Texas Jokers rock, country, blues

– 27 agosto Black Jack

– 3 settembre Ipop’80s musica anni ’80.

Le serate musicali prevedono grigliate di carne o pesce grazie al servizio di ristorazione de “Il Vagabondo”. In alcune date il servizio ristorazione offrirà dei menu speciali e tematici.

I live del parco natura pietrese si inseriscono e completano ancora il ricco calendario di Asinolla per questa estate 2022: attività ludiche con gli animali, laboratori per bambini, lo slow trekking, equitazione, animazione e specialità gastronomiche nello scenario “green” del paro natura.

Il parco ha aderito all’offerta turistica dedicata alle famiglie proposta dall’amministrazione comunale di Pietra Ligure mettendo a calendario per tutta l’estate “Fun4Kids”, la doppio esperienza con asini e cavalli, ogni sabato alle 16.00, e “Sport4Fun, lo slow trekking con gli asinelli nei sentieri dell’entroterra, attività preferita dalle famiglie, ogni sabato alle ore 17.00.

A seguire i visitatori potranno intrattenersi al parco gustando le grigliate e partecipando alle serate e agli eventi in programma.

Ma non solo… Il parco offre postazioni self-BBQ per la preparazione di grigliate, area pic nic, amache e sdraio per chi vuole concedersi relax e benessere nella natura. Possibilità di partecipare a lezioni di equitazione e passeggiate nella natura su prenotazione.

“Asinolla vuole confermarsi punto di riferimento delle attrattive del comprensorio con la sua offerta unica e integrata, coinvolgendo ancora di più nella nostra community le famiglie, i visitatori e speriamo i tanti ospiti della stagione estiva, in una location unica, pronta a regalare emozioni, divertimento e momenti di relax” afferma la presidente del parco natura pietrese Maria Teresa Bergamaschi.