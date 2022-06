Traffico intenso su A10 e A6. E restano i cantieri: bollino rosso sulla A26

Savona. Altra domenica di code per gli automobilisti e viaggiatori al rientro dal week end in riviera e nelle località liguri e del ponente savonese.

Nel pomeriggio sono stati segnalati disagi e traffico in tilt tra Spotorno e Savona, oltre all’uscita del casello savonese per immettersi sulla A6 verso Torino: in azione anche la Safety Car per smaltire il flusso viario ancora “stoppato” dalla presenza dei principali cantieri che saranno rimossi assieme ad altri nel periodo estivo.

Inoltre, sulla A6 è scattata la serie di chiusure notturne su alcune tratte in direzione del capoluogo piemontese, non agevolando il complessivo movimento autostradale dei veicoli in transito. E oggi pomeriggio mezzo in avaria sulla careggiata, con relativo ostacolo per gli altri utenti: l’intervento di soccorso stradale ha peggiorato la situazione.

E l’inizio di settimana? Complessivamente si prospetta un miglioramento rispetto alla normale viabilità sulle autostrade liguri: sulla A10, sia tra Savona e Genova quanto nella direzione opposta, tempi superiori alla media con rallentamenti tra le 7 e le 10, e dalle 16 alle 21: stesse previsioni anche per la A7 e la A12.

Traffico da bollino rosso con pesanti disagi, invece, sulla A26, in entrambe le direzioni, dove i lavori di manutenzione continuano ad avere un effetto impattante e con tempi di percorrenza di molto superiore alla media, dunque lunghe tratte caratterizzate da code e blocco della circolazione.