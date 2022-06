Traffico, continuano i disagi nel savonese: code sulla A10 in entrambe le direzioni, caos anche sull’Aurelia a Capo Noli

Liguria. Continuano i disagi per gli automobilisti nel savonese. Dopo un inizio di giornata all’insegna del caos in autostrada, con decine di chilometri di code sparsi in tutta la Liguria, anche oggi pomeriggio attraversare la riviera savonese si sta rivelando un’autentica impresa.

La situazione più critica si registra ancora una volta in A10, dove al momento è presente una coda di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Francia, causa lavori, mentre sono 3 i km nella direzione opposta, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione Italia.

La concomitanza tra i lavori in quel tratto e il cantiere di Capo Noli a causa del crollo di un albero sta ovviamente mandando in tilt anche l’Aurelia. Una situazione destinata a protrarsi: Anas infatti ha annunciato la fine dei lavori per metà luglio, fino ad allora si transiterà solo a senso unico alternato.