TPL Linea: in vigore l’orario non scolastico

Savona. TPL Linea avvisa la clientela e l’utenza che, in occasione della chiusura delle scuole, da lunedì 13 giugno 2022 saranno in vigore gli orari non scolastici, con lo stop a tutti i servizi aggiuntivi dedicati alle scuole.

Previste modifiche al servizio dell’azienda savonese, con un orario differenziato rispetto al piano di potenziamento che era stato messo in atto per il trasporto degli studenti nella provincia savonese.

Non ci saranno più le specifiche corse scolastiche e torna, quindi, operativo il consueto orario invernale in attesa dell’inizio di quello estivo.

Da lunedì 13 a venerdì 24 giugno non saranno effettuate:

– le corse delle colonne azzurre indicate nella legenda delle schede orari come “corsa aggiuntiva scolastica in attuazione dei vigenti Dpcm”;

– le specifiche corse scolastiche indicate nella legenda delle schede orari come “corsa scolastica” o “corsa solo scolastica”.

Prevista una rimodulazione delle corse e degli orari di transito del parco mezzi di TPL Linea: con il successivo orario per la stagione estiva, che sarà valido e operativo dal prossimo 27 giugno – che resterà in vigore fino alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2022-2023 -, saranno comunicati i nuovi cambiamenti sulla programmazione del trasporto pubblico locale.