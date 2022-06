TPL Linea, classe di Carcare vince il concorso per il nuovo logo del servizio scuolabus

Carcare. E’ la classe quinta B dell’istituto “Rodari” di Carcare che si è aggiudicata il primo posto nel concorso grafico per le scuole primarie dedicato alla creazione del nuovo logo del servizio scuolabus di TPL Linea.

Il nuovo logo sarà protagonista per la prossima stagione scolastica sui “mezzi gialli” dell’azienda di trasporto savonese. La classe quinta della scuola carcarese ha vinto il premio: 550 euro in materiale didattico. Secondi a pari merito la classe 4^B dell’istituto comprensivo di Finale Ligure e l’istituto comprensivo di Varazze/Celle (250 euro in materiale scolastico).

Nell’ambito dei parametri e criteri richiesti dal bando, il logo doveva identificare e rappresentare il servizio scuolabus, garantendone visibilità e riconoscibilità, ed è stato riservato agli alunni delle scuole primarie della provincia di Savona dove opera il servizio di trasporto scolastico di TPL Linea.

All’interno di ogni classe sono stati i docenti a scegliere la proposta migliore e la scuola ha poi inviato all’azienda di trasporto savonese un singolo elaborato per classe. Sono stati ammessi al concorso solo loghi originali e inediti: i vari disegni sono stati sviluppati su foglio bianco A4 liscio, in formato cartaceo o in formato digitale, in bianco e nero o a colori, da utilizzare per TPL Linea sia come pannello sui mezzi, sia per la carta intestata quanto per un utilizzo social e/o pubblicitario.

Il consiglio di amministrazione di TPL Linea ha nominato una commissione giudicatrice composta da 3 membri, di cui uno esterno all’azienda (tecnico/grafico), che ha esaminato gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: originalità del logo, creatività dell’immagine e dei colori, forza comunicativa connessa alla relazione che spiega ed accompagna l’elaborato, realizzabilità e riproducibilità del logo. L’elaborato richiesto, oltre ad avere caratteristiche di immediata identificazione e comprensibilità, è stato accompagnato da una breve relazione sulle specifiche motivazioni che hanno condotto alla sua realizzazione.

Ecco la relazione del progetto vincitore: “Abbiamo deciso di elaborare un logo senza distanziarci tanto dal logo TPL linea, per restare sempre fedeli all’azienda ‘madre’. Abbiamo mantenuto gli stessi colori delle due linee che per noi rappresentano la strada e sostituito le lettere classiche con altre formate da oggetti scolastici. Al posto dei puntini che per noi stavano ad indicare paesi e città, abbiamo disegnato la scuola e le case perché ci venite a prendere sotto casa e ci portate a scuola. Abbiamo cercato di non aggiungere troppi dettagli in modo che sia adattabile senza problemi e che da lontano dia l’idea di cosa rappresenta”.

L’iniziativa presenta un’altra collaborazione operativa, grazie alla presidente della commissione giudicatrice del concorso, la prof.ssa Marta Delfino dell’Istituto Leon Pancaldo di Savona – indirizzo Grafica e Comunicazione, in quanto sono stati due suoi studenti, Anna Piccinino e Gabriele Bochicchio, della classe 4D, a realizzare il vettoriale del logo tratto dal disegno vincitore, che sarà utilizzato dai mezzi TPL del servizio scuolabus.

Di seguito le motivazioni della Commissione giudicatrice alla base della premiazione: “Il progetto realizzato dalla classe 5B dell’Istituto comprensivo di Carcare risponde appieno a tutti i criteri di valutazione: è originale, creativo, di forte impatto comunicativo e realizzabile al 100%. I ragazzi di Carcare hanno lavorato ad una rielaborazione del già esistente e riconoscibile logotipo TPL linea ed hanno disegnato le lettere TPL con oggetti scolastici: righe, matita e pennello, goniometro e gomma. Inoltre, al posto dei tre punti collegati del logo originale, che sintetizzano il servizio di collegamento dei mezzi, hanno disegnato la scuola e le case perché il servizio scuolabus passa sotto ogni casa e porta i bambini a scuola. La creatività e originalità dell’elaborazione delle lettere e dei simboli ha un forte impatto comunicativo perché nell’immaginario collettivo è indubbio che il servizio faccia parte dei tanti offerti da TPL, e grazie alla scelta degli elementi grafici è altrettanto indubbio che si tratti del servizio di scuolabus”.

“Una bella iniziativa voluta da TPL Linea per coinvolgere i giovani alunni nella creazione di un marchio aziendale genuino e originale rivolto al nostro servizio scuolabus nel savonese, che vede un progressivo ampliamento dei comuni interessati – affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Molti i disegni e gli elaborati all’esame della commissione, segno di grande partecipazione al nostro concorso per il nuovo logo sui nostri mezzi riservati alle scuole”.

“Ringraziamo i docenti per la preziosa e fondamentale collaborazione a questo bando, un progetto nato con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il rapporto tra l’azienda di trasporto savonese e il mondo scolastico e nello specifico i giovani alunni, molti dei quali utilizzano ogni giorno il nostro parco mezzi per andare a scuola e rientrare a casa” concludono i vertici di TPL Linea.