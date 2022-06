Spotorno/Noli/Bergeggi/Vezzi Portio. Dopo il successo e l’apprezzamento nella scorsa estate per l’avvio del nuovo servizio, torna e si rafforza anche in questa stagione estiva il trasporto turistico per i comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio grazie al rinnovo dell’accordo siglato tra TPL Linea e il comprensorio de “Il Golfo dell’Isola”.

L’azienda di trasporto savonese garantirà ancora un servizio circolare nei quattro comuni turistici per rispondere alle esigenze di mobilità dei visitatori: collegamenti puntuali tra le località interessate con corse e orari studiati sulla base dei dati e delle analisi di movimentazione dell’utenza.

La navetta di TPL Linea è un servizio pensato per ottimizzare l’utilizzo delle aree di sosta, con il turista che non dovrà pensare a spostamenti con il mezzo privato.

Il servizio aggiuntivo per il collegamento tra Spotorno – Bergeggi – Noli – Vezzi Portio è finanziato dalle stesse amministrazioni comunali del Golfo dell’Isola e si svolgerà su percorsi di linea già autorizzati: su tutte le fermate interessate verranno affisse apposite locandine con gli orari di transito.

Gli autobus dedicati saranno riconoscibili grazie al brand di servizio, in quanto i mezzi saranno “personalizzati” con particolari bande magnetiche. TPL Linea metterà a disposizione minibus con capacità di carico pari a 19/22 posti a sedere. E quest’anno nessuna limitazione di spazi per il Covid.

TPL Linea, nuovo servizio navetta per il Golfo dell’Isola

Il format di servizio si conferma anche per la biglietteria: servirà un apposito titolo di viaggio TPL Linea. Per il servizio circolare di trasporto de “Il Golfo dell’Isola” si prevede: un biglietto ordinario (valido 90 minuti) € 1.50; un abbonamento settimanale € 13; un abbonamento mensile € 30. Il servizio potrà essere utilizzato anche dai possessori di Tourist Card (con le stesse regole valide per tutti gli altri servizi TPL Linea). I titoli di viaggio potranno essere acquistati presso le rivendite di TPL Linea sul territorio dei quattro Comuni oppure sull’applicazione My Cicero.

I collegamenti della navetta saranno anche nell’estate 2022 dalle ore 8.00 alle 24.00 e inizieranno dal prossimo 11 giugno, dunque 20 giorni in anticipo rispetto alla stagione 2021.

Ecco il dettaglio del periodo di attivazione:

– mese di giugno: sabato 11 – domenica 12 – sabato 18 – domenica 19 – sabato 25 – domenica 26;

– mese di luglio: tutti i giorni:

– mese di agosto: tutti i giorni;

– mese di settembre: tutti i giorni fino a domenica 4.

Orari NAVETTA 2022

“Un altro importante rinnovo per TPL Linea che premia i risultati ottenuti con il servizio navetta e la mobilità turistica in un comprensorio prestigioso e di grande richiamo per molti visitatori durante i mesi estivi – affermano la presidente Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso –. Ringraziamo le amministrazioni comunali di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio per la fiducia e la proficua collaborazione avviata nel trasporto turistico”.

“Anche nell’estate 2022 garantiremo piena copertura sia di orario quanto del territorio interessato e le zone dell’entroterra”.

“Un servizio circolare e specifico come questo è stata una significativa novità per TPL Linea e il settore del trasporto pubblico locale, nel quadro di una mobilità e di un turismo sostenibile che vuole mettere da parte l’utilizzo di mezzi privati e decongestionare dal traffico la nostra Riviera e le stesse zone interne”.

“Quindi, siamo riusciti a realizzare una forte esigenza riscontrata dagli stessi operatori del territorio, ovvero quella di favorire la mobilità del turista, permettendo di scoprire e apprezzare le varie attrattive del comprensorio e aumentare l’indotto per le attività produttive del comparto turistico-ricettivo-commerciale”.

“Con il bus-navetta il Golfo dell’Isola presenta un bel biglietto da visita e un maggior appeal a livello turistico tra le destinazioni del savonese” concludono i vertici di TPL Linea.