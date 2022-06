TPL Linea: dal 4 luglio nuovi orari del bus-navetta per “Le Caravelle”

Ceriale. Potenziamento del servizio di trasporto dedicato al parco acquatico “Le Caravelle” in previsione delle maggiori presenze turistiche per i mesi di luglio e agosto dell’estate 2022.

Il bus-navetta di TPL Linea, che ha preso il via lo scorso 2 giugno, in occasione della giornata di apertura della stagione estiva, viene incontro alle esigenze della famosa attrazione per garantire un miglior afflusso sia nel tragitto dell’andata quanto per il ritorno, con la possibilità di evitare l’utilizzo del mezzo privato.

Ora, il servizio di collegamento fra la stazione FS di Albenga e il parco acquatico cerialese avrà nuovi orari a partire da lunedì 4 luglio.

Resta la fermata presso S. Rocco (Ceriale) e, rispetto alla programmazione inziale sui collegamenti, l’azienda di trasporto savonese ha aggiunto 4 corse aggiuntive, aumentando ancora l’offerta per la mobilità dei visitatori.

Titoli di viaggio utilizzabili:

– biglietto unico di andata e ritorno (sia per la partenza dalla stazione FF.SS. di Albenga, sia dalla fermata di Ceriale San Rocco), contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga e dal personale TPL, al costo di € 3,00. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta;

– biglietto valido per il solo viaggio di ritorno, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dal personale TPL, al costo di € 1,50. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita.

TPL Linea conferma, quindi, la sua vocazione per servizi commerciali e turistici, in questo caso l’importante consolidamento della collaborazione con il parco acquatico e il bus-navetta al servizio della nota attrazione estiva della riviera ligure.

(QUI i nuovi orari)