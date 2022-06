TPL Linea: dal 27 giugno il via all’orario estivo per il trasporto pubblico locale

Savona. TPL Linea avvisa l’utenza e la clientela che da lunedì 27 giugno 2022 entreranno in vigore gli orari estivi.

Cambia ancora la programmazione del trasporto pubblico locale nel savonese, dopo il periodo di entrata in vigore degli “orari non scolastici” con la chiusura delle scuole, senza le corse aggiuntive e il ritorno al consueto orario invernale: ora, come previsto, dal prossimo 27 giugno il via ufficiale al servizio estivo.

Tutti gli orari aggiornati sono consultabili sul sito aziendale nella sezione “Linee e Orari”, al seguente link: https://www.tpllinea.it/index.php/linee-e-orari-estivo-2022/.

Gli orari estivi resteranno in vigore fino alla metà di settembre (con l’inizio delle scuole) e garantiranno una massima copertura di trasporto sulle diverse linee della provincia di Savona, con particolare attenzione alle litoranee e altri collegamenti soggetti ad un maggior afflusso di utenza secondo le analisi e i dati dell’Ufficio Movimento di TPL Linea.

E durante la stagione estiva non mancheranno controlli e verifiche sui titoli di viaggio da parte del personale viaggiante di TPL Linea, che potrà contare su un servizio di vigilanza e sulla collaborazione avviata con le polizie municipali di Savona, Finale Ligure e Loano per garantire un “viaggio in sicurezza” a tutta l’utenza e ai turisti che useranno il mezzo pubblico per i loro spostamenti durante il soggiorno in riviera.