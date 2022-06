Toti a Cairo per l’ospedale di comunità, Cub: “È il de profundis del servizio sanitario pubblico”

Cairo Montenotte. “Oggi, alla presenza delle alte cariche istituzionali comunali, regionali e dellAsl2 savonese, si compie un altro passo irreversibile nel cammino del depotenziamento del presidio ospedaliero della Valbormida”. Lo fa sapere la Cub savonese in occasione della visita del governatore ligure Giovanni Toti a Cairo Montenotte “per l’avvio del primo ospedale di comunità della Liguria”. Nel pomeriggio, si è tenuto un presidio con alcune decine di persone di fronte all’ospedale cairese.

“Noi tutti – spiegano – non Toti o altri presidenti di regione suoi predecessori, ne pagheremo il prezzo. Cittadini, personale, utenti. Un altro presidio sanitario collettivo, un altro servizio pubblico viene definitivamente spinto verso una provvidenziale privatizzazione. Il lungo processo di ‘asfisia controllata’ del presidio Cairese, in atto ormai da più di un ventennio, è stato portato avanti convintamente, uniformemente e indistintamente da schieramenti e forze politiche che in modo artefatto e falso si dichiarano alternativi l’uno all’altro e si sono alternati alla guida di Comuni,Provincia e Regione”.

“In realtà hanno suonato tutti all’unisono il deprofundis di questo, come di altri servizi pubblici e del servizio sanitario pubblico e universale. Nei fatti oggi si inaugura un ulteriore taglio di una struttura indispensabile per la Valbormida e tutto il comprensorio provinciale. Tutto ciò avviene attingendo dai fondi del PNRR con le sue condizioni capestro che sanciranno l’abbandono da parte dello stato di qualsiasi settore pubblico che possa, in qualche modo, essere consegnato al privato ed alla logica del massimo profitto perseguibile. Oggi al danno della declassificazione del presidio cairese si aggiunge la beffa che tutto ciò viene effettuato con una inaugurazione in pompa magna”, concludono dal sindacato.