Torneo degli Assi di Millesimo: i “più costosi” sono Manuel Siri, Omar Pansera e Lorenzo Negro

Sono Manuel Siri, Omar Pansera e Lorenzo Negro i giocatori più preziosi del Torneo degli Assi. Si tratta di una competizione di calcio storica di Millesimo che assomiglia molto al Fantacalcio: i commercianti del paese compongono le squadre scegliendo tra i giocatori disponibili, 108 quest’anno, attraverso una vera e propria asta.

Siri è stato il giocatore più costoso, visto che per aggiudicarselo sono stati sborsati 469 punti su 900. Segue a una lunghezza Omar Pansera (468) e leggermente più staccato Lorenzo Negro (445). Le squadre, che portano il nome di vari esercizi commerciali, saranno 12 e la competizione inizierà il 13 giugno, dopo la parata per le vie del paese, per poi concludersi il 6 luglio. Le partite andranno in scena presso il campo “Comunale di Millesimo”.

Il Torneo degli Assi affonda le sue radici nella storia della città della Gaietta ed è stato riproposto dell’Asd Millesimo nel 2019 ponendo fine a un’attesa durata una trentina di anni. Fino allo scorso anno, il torneo era aperto soltanto agli abitanti di Millesimo. Quest’anno, per renderlo più competitivo, è caduto questo paletto. Sono infatti molti i giocatori delle realtà limitrofe che hanno deciso di mettersi all’asta.