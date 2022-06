Torna “Parole ubikate in mare”, assessore Negro: “Piazza Sisto protagonista insieme ad Albissola Marina”

Albissola/Savona. Torna, dopo la pausa dello scorso anno causa Covid, “Parole ubikate in mare”, il festival letterario estivo giunto alla dodicesima edizione che vedrà 17 serate in compagnia di scrittori, giornalisti, filosofi, psicoterapeuti, teologi, magistrati, medici, attori, opinionisti che si divideranno tra Savona e Albissola Marina per presentare ogni volta un libro.

“Il palco di Piazza Sisto quest’anno sarà un po’ più ricco grazie al Festival Parole Ubikate in Mare – commenta l’assessore alla Cultura di Savona, Nicoletta Negro -. Savona si merita di essere protagonista, oltre ad Albissola Marina, di una delle manifestazioni culturali più interessanti che la nostra Riviera ospita: il dialogo e la riflessione con scrittori e giornalisti di alto profilo, è ormai una bella tradizione consolidata, che appassiona sicuramente i turisti, ma che vede fidelizzati moltissimi cittadini. Dobbiamo tornare a fare iniziative anche per chi vive la nostra città tutto l’anno: la crescita turistica di un territorio come il nostro, passa anche da politiche culturali che possano essere godute dagli stessi abitanti”.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.15 in piazza Sisto a Savona – per la prima volta in forma ufficiale – e in piazza Concordia ad Albissola Marina. L’ingresso è gratuito.

In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno al coperto in luoghi adiacenti: nell’atrio del Comune di Savona e al Museo Muda per quanto riguarda Albissola Marina.

Il calendario della programmazione savonese vede 7 appuntamenti: Gianrico Carofiglio (6 luglio), Antonio Caprarica (9 luglio), Valeria Parrella (11 luglio), Antonella Viola (17 luglio), Massimo Recalcati (22 luglio), Maurizio De Giovanni (7 agosto), Antonella Boralevi (26 agosto).

Albissola Marina vedrà sul palco Gianluca Nuzzi (26 giugno), Carlo Cottarelli (29 giugno), Michela Marzano (2 luglio), Federico Rampini (12 luglio), Vito Mancuso (15 luglio), Alex Zanotelli (24 luglio), Paolo Crepet (2 agosto), Giampiero Mughini (9 agosto), Gian Carlo Caselli (19 agosto) e Veronica Pivetti (28 agosto).