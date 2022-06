Torna il “Vela Day” del Circolo Nautico di Loano: due giorni di barca a vela e wind-surf gratuiti

Loano. Sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 9,30 alle 17,30 presso la sede del Circolo Nautico Loano torna il “Vela Day”, che offrirà a tutti la grande opportunità di provare l’emozione di un giro in barca a vela e in wind surf.

Adulti e giovani a partire dai 6 anni di età saranno accolti gratuitamente dallo staff di istruttori del Circolo e avranno il piacere di provare quello che è stato riconosciuto come lo sport più sano e più sicuro, praticato in mezzo al mare e quindi in un ambiente più che salubre e privo di contaminazioni.

Si potrà andare sia in barca sia in wind surf e a tutti i partecipanti saranno consegnati anche simpatici gadget offerti dagli sponsor. Sempre gratuitamente tutti saranno tesserati alla Federazione Italiana Vela con relativa copertura assicurativa.

“Certi di una grande partecipazione consigliamo vivamente di telefonare in anticipo al 019 668836 per essere sicuri di poter partecipare ed avere una indicazione dell’orario migliore – spiegano dal Circolo – Ci sarà la massima attenzione per la sicurezza ed i protocolli sanitari ed il Circolo Nautico è uno dei luoghi più sicuri ed organizzati. Una grande opportunità per provare uno degli sport più naturali, a contatto con il vento, le onde, l’acqua, il cielo”.

Altre notizie sul sito internet del Circolo Nautico circolonauticoloano.it.