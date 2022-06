Torna a Garlenda il meeting internazionale Fiat 500 storiche: tappa anche ad Albenga

Garlenda/Albenga. La 39° edizione del Raduno più grande al mondo dedicato alla mitica bicilindrica si svolgerà dal 1 al 3 luglio, con un prologo giovedì 30 giugno. Il ritorno in presenza è stato accolto da un’onda di entusiasmo e calore dai Cinquecentisti di tutto il globo, che hanno fatto rimbalzare la notizia sui social e sulle chat, lieti di riavere quello che per molti è un appuntamento imperdibile, occasione preziosa per rivedere gli amici provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Ritorno a Garlenda”, un richiamo alla celebre saga “Ritorno al Futuro” che sarà di ispirazione per la creazione di ambientazioni, spettacoli e per sbizzarrire la fantasia dei partecipanti che potranno vestirsi a tema ed allestire le proprie 500. Il nuovo direttore del Meeting, Alessandro Vinotti, dichiara che saranno molte le novità, ad esempio il coinvolgimento della città di Albenga, che ospiterà la parata finale di domenica mattina, e lo spettacolo serale del sabato, dove i protagonisti saranno i Cinquecentisti della Toscana. Questa regione infatti sarà la “special guest” 2022.

L’intero evento è stato studiato per gratificare i soci del Fiat 500 Club Italia, che sono al centro dell’attenzione del sodalizio sin dalla fondazione nel 1984. Spiega il fondatore Domenico Romano: “I soci sono le persone più importanti, alle quali va tutta la nostra riconoscenza per averci seguito e supportato nel corso degli anni. Il successo dell’iniziativa garlendese, che richiama in Liguria un pubblico di oltre 3000 persone, è dovuto proprio all’attenzione che diamo al popolo dei Cinquecentisti, alle loro storie e ai loro bisogni”. Per sottolineare questo aspetto, per la prima volta il Meeting sarà riservato esclusivamente ai soci del Fiat 500 Club Italia.

Come detto, domenica 3 luglio sarà la volta della “Gran Parata” di Albenga: appuntamento dalle 9.00 alle 12.00 in viale Pontelungo con sosta nel centro storico e passaggio per le vie cittadine.

“Un altro esempio di sinergia del territorio e di collaborazione al fine di valorizzare tutti i vari aspetti dello stesso e attirare così migliaia di visitatori – commenta il sindaco Riccardo Tomatis – Siamo felici di poter ospitare la Gran Parata della mitica bicilindrica che ha fatto innamorare e che appassiona grandi e piccini e ringraziamo il Fiat 550 Club Italia per la collaborazione”.

“Le 500 troveranno ad Albenga la cornice ideale per sfoggiare tutta la loro unicità e porteranno il nome della nostra Città in tutto il mondo, al raduno parteciperanno infatti centinaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero”, sottolinea il primo cittadino.