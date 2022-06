Tanti eventi questo weekend nel savonese: grande intrattenimento con Donatella Rettore, Gianluigi Nuzzi e il Festival della Lavanda

Savona. Con l’avvio ufficiale dell’estate un po’ tutto il territorio si anima con una ricca programmazione di eventi per tutte le età. Dal concerto di Donatella Rettore all’incontro “letterario” con Gianluigi Nuzzi, dal Festival della Lavanda alle Cengiadi: sabato e domenica il savonese è pronto a far tornare a “vivere” cittadini e turisti.

IL GRANDE CONCERTO DI DONATELLA RETTORE A LOANO

Ma partiamo dal concerto di Donatella Rettore. Sabato 25 giugno si terrà a Loano la “Notte in Bianco”, una maratona di divertimento con esercizi commerciali, locali, stand artigiani aperti fino a tarda sera. Come avrete intuito, grande protagonista sarà la musica, con più di una dozzina concerti ed esibizioni di gruppi rock, cover band, gruppi jazz in diversi punti della città. Alle 21.30 prenderà poi il via il grande concerto gratuito che costituisce il momento clou della notte bianca: sul palcoscenico allestito in piazza Italia salirà Donatella Rettore con il suo “Tour Estivo 2022”. Reduce dal grande successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga con la canzone “Chimica”, che di recente ha conquistato anche il Disco di Platino nella Classifica FIMI, e dal tour teatrale, Donatella Rettore riproporrà i suoi grandi successi. Sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni di “Lamette” e “Kamikaze rock’n’roll suicide”.

Donatella Rettore

IL FESTIVAL DELLA LAVANDA A PIETRA LIGURE

Sabato sarà l’occasione per immergersi in una Pietra Ligure ricca di colore e profumi. La città costiera di ponente si “trasformerà” in un bellissimo campo di lavanda accogliendo il primo festival dedicato a questo fiore. “Petrae – Festival della Lavanda” sarà un momento di incontro e di conoscenza ma anche di “festa” per gli occhi, con le vetrine degli esercizi commerciali decorate a tema, e per il palato, con i percorsi enogastronomici ideati ad hoc, ma anche di svago e divertimento e di molto altro con il défilé della lavanda e l’elezione di Miss Petrae, gli incontri tematici, i laboratori didattici sulla distillazione e la composizione dei mazzi, il concorso per il miglior “cocktail alla lavanda”, il mercatino dei fiori, spettacoli e animazione.

TORNA AD ALBISSOLA IL FESTIVAL “PAROLE UBIKATE IN MARE” CON GIANLUIGI NUZZI

Primo appuntamento estivo con “Parole Ubikate in Mare” ad Albissola Marina. A salire sul palco allestito in Piazza della Concordia il noto giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi che domenica presenterà il suo libro “I predatori (tra noi)”. Si tratta di un reportage ricco di dettagli ricavati da atti giudiziari inediti e da interviste esclusive con i protagonisti. Al centro un imprenditore multimilionario che viene arrestato per reati che vanno dalla violenza sessuale al sequestro di persona, dalle lesioni allo spaccio di droga.

Gianluigi Nuzzi

CENGIADI: A CENGIO UN FINE SETTIMANA CON TANTE ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIE

Durante tutto il weekend, per il divertimento e l’attività fisica di grandi e piccini a Cengio si terrà “Cengiadi“, una manifestazione ludico-motoria che propone tantissime attività che regaleranno grandi emozioni: calcio per tutte le età, passeggiate, tiro con l’arco, freccette, beach volley, arrampicata, ping pong, scherma, boxing e tanto altro; sono previste anche delle gare. La manifestazione che si svolgerà nell’area degli impianti sportivi in località Isole offre anche punti ristoro e si chiuderà alle 19 con le premiazioni.

IL CONCERTO DI NICOLE MAGOLIE A VARAZZE

A Varazze sabato ci sarà una serata dedicata all’artista Nicole Magolie, cantante sudafricana ma savonese d’adozione che è stata scelta come testimonial di “Varazze Città delle donne 2022”. Appuntamento alle ore 21 in Piazza Sant’Ambrogio. Suo fedele compagno di palco Gabriele Gentile, intrattenitore e prestigiatore TV. Una serata di grande spettacolo, un concerto che porterà sul palcoscenico il percorso di vita dell’artista, un viaggio dal pop al soul, dalle sonorità lounge/jazz piu’ soft fino alla dance attraverso ri-arrangiamenti che trasformano i grandi classici internazionali di ieri e di oggi in versioni completamente nuove e originali.

Nicole Magolie

MISS PIN UP AD ALBENGA

Domenica 26 giugno alle ore 21 in Piazza Marconi sul lungomare di Albenga si svolgerà l’ottava edizione di Miss Pin Up, un vero e proprio tuffo nel passato con le concorrenti pronte e contendersi la fascia di Miss Pin Up e Miss Pin Up Lady, vestite tutto punto come le icone americane degli anni ’40 e ’50. A completare l’atmosfera retrò dell’evento quest’anno saranno le auto del Fiat 500 club Italia che accompagneranno le miss in corteo per la città. Nel corso della serata ci sarà anche spazio per la sfilata di moda che vedrà ragazzi e ragazze presentare i capi di abbigliamento della stagione by Target. Non mancheranno momenti di intrattenimento con ospiti vari, tra cui il corpo di ballo della palestra Full Metal Club di Frank Dell’isola, con le coreografie di Renzo Bergamo.

A VADO LIGURE E A STELLA SI FESTEGGIA SAN GIOVANNI

Proseguono i festeggiamenti per San Giovanni. In occasione, sabato 25 giugno si terrà a Vado Ligure il nono raduno regionale dei suonatori di campane. L’evento è organizzato dall’associazione campanari liguri in collaborazione con l’arcipretura di San Giovanni Battista di Vado Ligure. Il programma prevede visite guidate alla torre campanaria con dimostrazione di suono alle 15.30, alle 16, alle 16.30 e alle 17. Alle 16.30 inoltre si terrà il concerto di campane a cura dell’associazione campanari liguri. Alle 18 ci sarà la santa messa presieduta da monsignore Vittorio Lupi, vescovo emerito. Alle 19 si terrà il concerto di chiusura. Anche a Stella si celebra la ricorrenza con stand gastronomici nella frazione di San Giovanni e serate musicali. Il 24 e il 25 giugno dalle 19 alle 22 ci sarà anche l’apertura straordinaria del Museo Biblioteca Casa Natale di Sandro Pertini a cura dell’associazione Sandro Pertini.

LUCETO SUMMER FEST

Torna sabato la “Luceto Summer Fest”, la nuova “Festa della Birra” nella frazione albisolese con stand gastronomici e tanti produttori di birra artigianale del territorio. Il tutto a partire dalle 19.30. In occasione non mancherà la musica dal vivo: a intrattenere il pubblico sarà Capovolti (Vasco tribute fan club).

LA NOTTE ROMANTICA A FINALBORGO E MILLESIMO

Sabato si terrà anche la notte romantica a Finale Ligure e a Millesimo. Nella cornice di uno dei borghi più belli d’Italia, la serata prevede la visita del borgo di Millesimo e un flash mob che vedrà gli innamorati portare con sè uno strumento musicale e fare una “serenata”… condivisa. A Finalborgo, invece, nella suggestiva sala del Teatro Aicardi di Finalborgo, l’Accademia Musicale del Finale alle 21,30 presenterà un nuovo ensemble: l’Accademia Nuevo Tango che darà vita a un concerto unico e coinvolgente. Nella stessa location sarà visibile la mostra “Il giovane piccolo principe” che porterà alla scoperta della sepoltura di un cacciatore paleolitico nella Caverna delle Arene Candide.

LA FIERA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO A PIANA CRIXIA

Infine, Sabato 25 giugno a Piana Crixia torna la Fiera del commercio e dell’artigianato con animazioni per bambini e occasioni serali per ballare. Domenica ci sarà anche un’escursione naturalistica denominata “Camminando tra gli alberi monumentali e la lavanda fiorita delle Langhe di Piana Crixia”. Nella stessa giornata è previsto anche il raduno di quod e fuoristrada con annesso giro nei boschi. Non mancheranno occasioni per gustare piatti tipici negli stand che allestiscono la fiera.

Questi sono solo alcuni dei tanti eventi in programma questo weekend, per consultare tutta l’agenda “Eventi” di IVG.it clicca qui.