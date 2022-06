Tamponamento in A10 tra due camion: code e disagi

Albisola. Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, si è verificato un tamponamento tra due camion, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi è rimasto ferito in maniera lieve uno dei due conducenti: soccorso dai sanitari e dal 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma per lui nessun grave trauma.

Ripercussioni, invece, per la viabilità autostradale: ad ora sono 2 i km di coda che si sono formati a seguito del sinistro stradale lungo il tratto interessato.

Tuttavia i disagi alla rete autostradale hanno riguardato anche l’A6, in particolare tra bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino, a causa di lavori.

Stesso discorso per altre due tratte dell’Autofiori, tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona, con code che hanno raggiunto i 3 km (complice anche un veicolo in avaria) e tra Andora e Albenga, sempre in direzione Savona, con forti rallentamenti.