Tampona un’ambulanza e scappa: ferito un milite della Croce Bianca di Villanova d’Albenga

Borghetto. Percorrono l’A10 dopo aver trasportato d’urgenza un paziente all’ospedale Santa Corona. Trovano un po’ di traffico, quindi procedono a velocità limitata, quando la berlina nera che si trova dietro l’ambulanza li tampona e scappa perdendo la corsia di emergenza.

L’incidente è successo oggi intorno all’ora di pranzo nel tratto di autostrada tra Borghetto e Albenga (direzione Ventimiglia). A rimanere coinvolta anche un’altra auto, quella davanti al mezzo di soccorso che, a catena, è stata urtata proprio dall’ambulanza della Croce Bianca di Villanova d’Albenga.

Fortunatamente nessun ferito tra gli occupanti dell’auto, così come nessuna conseguenza per l’autista dell’ambulanza, mentre il milite che lo ha accompagnava ha riportato alcuni traumi alla schiena e al collo ed è stato trasportato al Santa Corona per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale di Autofiori. Sono in corso le indagini per individuare l’autista fuggito, per la sua identificazione potranno essere un aiuto prezioso le telecamere presenti nei vari caselli e sul tratto.