Straordinario Alessio Bozano: corre quattro maratone in quattro giorni vincendone tre

Savona. Grande impresa per Alessio Bozano che nei giorni compresi tra giovedì 2 e domenica 5 giugno, al Lido di Gozzano, in provincia di Novara, nella cornice del lago d’Orta, ha partecipato alla QuadrOrtaThon, competizione suddivisa in quattro maratone (con salite!) in quattro giorni consecutivi.

Il savonese, tesserato per l’Asd RunRivieraRun, è riuscito nell’impresa di vincere le prime tre tappe e di classificarsi secondo nella quarta, aggiudicandosi la classifica generale.

Questa vittoria farà avanzare Bozano nella classifica nazionale di ultramaratona 2022 in cui è attualmente quinto.