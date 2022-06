Stephan El Shaarawy torna a Legino: emozionante l’abbraccio con mister Donati

Stephan El Shaarawy non ha mai perso occasione per ricordare e mantenere vivo il legame con il Legino. Il club verdeblù è stato la squadra con cui ha mosso i primi passi sui campi da calcio. Un punto di partenza verso una carriera che lo ha portato a vestire, tra le altre, le maglie di Milan e Roma.

Ieri, il “Faraone”, così chiamato per le sue origini italo-egiziane, ha preso parte alla cerimonia conclusiva del “Nando Cogno”, torneo storico giunto all’edizione numero trentanove. El Shaarawy ha condiviso alcune storie Instagram, a beneficio dei suoi tantissimi follower, per raccontare la serata del “Ruffinengo”. Tra le immagini, spicca l’abbraccio con l’allenatore Dionigi Donati, il primo e mai dimenticato mister del campione giallorosso.

Il rapporto tra El Shaarawy e il club del presidente Carella va oltre la partecipazione a eventi, il classe 1992 aveva inaugurato lo scorso anno la Stephan El Shaarawy Academy. “Sono sempre un po’ emozionato quando torno qui a Legino, sento questa società come la mia casa e non posso fare altro se non ringraziare chi mi ha cresciuto a livello umano e calcistico”, aveva dichiarato El Shaarawy.

Nonostante qualche infortunio, El Shaarawy ne viene da una stagione storica per lui e per la Roma. La squadra allenata da José Mourinho ha infatti vinto la prima edizione della Conference League.