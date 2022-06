Star Cairo, due su due contro le Rookies per manifesta superiorità

Cairo Montenotte. Un’altra doppia vittoria per lo Star Cairo che domenica 19 giugno ha affrontato la squadra delle Rookies Genova nella nona giornata del campionato di Serie B di softball.

Giornata positiva per le cairesi che si dimostrano efficaci sia in difesa che in attacco, concedendo poco alle avversarie e riuscendo a confermare il primo posto nel girone.

Nella prima partita ottima la prestazione della lanciatrice Laura Acierno e la ricevitrice Giorgia Fratini, che guidano la squadra alla vittoria per manifesta superiorità con il punteggio di 9 a 1.

Nella seconda partita l’attacco è risultato più incisivo e ci sono state alcune giocate difensive notevoli come la doppia eliminazione casa-prima e un out a casa base da parte dell’esterno Chiara Ottolini. Buona anche la prestazione della lanciatrice Agnes Ortolan. Il match si è concluso per manifesta superiorità con il punteggio di 12 a 3.

Un’altra prestazione di livello per lo Star Cairo grazie anche all’arrivo di due nuovi innesti Elisa Siri ed Eugenia Ruffo. Il prossimo impegno sarà domenica 26 giugno sul diamante di casa di via XXV Aprile contro le Kings Castellamonte.