Stalli sbiaditi sulla via Aurelia “ingannano” i motociclisti e fioccano le sanzioni. Vigili: “Su tutti i marciapiedi divieto di parcheggio”

Albissola Marina. Aveva tratto in inganno diversi motociclisti la segnaletica orizzontale che indicava degli stalli sbiaditi per motocicli sul marciapiede in corso Bigliati ad Albissola Marina, direzione Savona. Infatti erano fioccate le sanzioni per chi continuava a parcheggiare lì, ignaro del divieto.

Ora sul tratto interessato sono comparsi dei cartelli – a nome del comune e del corpo di polizia municipale albissolesi – con le indicazioni del codice della strada che ribadiscono il divieto di fermata e sosta dei veicoli sul marciapiede.

“Si tratta di una misura preventiva – dichiara il comandante della polizia locale albissolese, Marco Tozzi -. Quella segnaletica era di trent’anni fa, quando era possibile parcheggiare anche sui marciapiedi secondo il vecchio codice della strada. Oggi non abbiamo alcun obbligo di inserire dei cartelli che ricordino ai guidatori che non è consentito parcheggiare sul marciapiede ma in questa occasione, considerando la grande presenza di violazioni, abbiamo voluto inserirli ugualmente”.

La decisione di apporre la cartellonistica è stato il seguito di alcune segnalazioni inviate da Anas che hanno richiesto maggiori controlli per verificare il corretto comportamento degli utenti della strada sulla via Aurelia.

Il sindaco di Albissola, Gianluca Nasuti, comunque, tiene a precisare che “per venire incontro ai motociclisti sono stati inseriti dei nuovi posteggi in via Garbarino e piazza Sant’Antonio – circa una sessantina -, che rimangono molto vicini alla via Aurelia. Stiamo inoltre interloquendo con Anas per presentare un progetto per eliminare quel marciapiede – prosegue il primo cittadino -, in questo modo avremo altri parcheggi, sicuri. La presenza di quel marciapiede, non proprio basso, porta con sè anche una certa pericolosità per chi vorrebbe parcheggiare. Non ci resta che attendere la risposta”.

La segnaletica sbiadita

Alcuni motociclisti che hanno seguito la segnaletica verticale (sbiadita) e hanno visto il proprio mezzo sanzionato hanno pensato di fare ricorso, ma il comandante Tozzi commenta: “Le decisioni saranno degli organi competenti, ma posso dire che abbiamo già avuto modo di discutere con il giudice di pace circa la via Aurelia ma non è stato sollevato alcun dubbio sul fatto che quello fosse un marciapiede e seguisse le regole annesse al nuovo codice della strada”.