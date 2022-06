Savona. Sono una Ati tra Rugby Savona e Fbc Veloce e la società Savona Calcio i due soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Savona la settimana scorsa per la gestione dello stadio Bacigalupo. Ora seguirà la gara per determinare l’offerta migliore e individuare il concessionario dell’impianto sportivo.

Le buste sono state aperte stamattina. È stata richiesta, però, l’integrazione di alcuni documenti mancanti. Per farlo avranno tempo 5 giorni. Ad esempio, entrambi i soggetti non hanno allegato gli atti costitutivi.

Nel bando di gara è stabilito che il Comune si occupa economicamente della manutenzione annua del manto erboso (circa 25mila euro all’anno) e dal secondo anno di gestione contribuisce alla compartecipazione delle spese relative alle utenze con 20mila euro annui. Palazzo Sisto spenderà quindi per i prossimi 8 anni 340mila euro per l’impianto sportivo. Al Comune spettano anche le spese di manutenzione straordinaria (se dovute alla normale usura e non derivante dalla negligenza del gestore nello svolgere la manuntenzione ordinaria).



L’affidatario, invece, dovrà provvedere a realizzare gli interventi di ripristino delle parti ammalorate dell’impianto sportivo quantificati in 235mila euro. I lavori previsti a carico del concessionario sono: ripristino dell’intonaco interno (oltre 37.500 euro), ripristino dell’intonaco esterno e risanamento delle strutture (79.715,35), ripristino giunti di dilatazione (588,51 euro). messa in sicurezza della rete metallica perimetrale delle curve campo di calcio a 11 (26.600 euro), ripristino impianto riscaldamento e produzione acqua calda (26.800 euro), ripristino impianto elettrico (5.112,91 euro), rimozione e smaltimento camino amianto (1000 euro), ripristino ringhiere tribune (28.612,87 euro), ripristino opere idrauliche dei servizi igienici ad uso pubblico (15.321,18 euro), ripristino asfaltature (2.307,94 euro), ripristino della guaina e delle canaline di scolo (5mila euro), e sistemazione e pulizia delle tribune (6.250 euro).



Oltre alle ipotesi di inadempienza, il Comune potrà revocare unilateralmente il contratto prima della naturale scadenza, con avviso 90 giorni prima, e senza indennizzo, se l‘ente ha problemi di bilancio accertati dagli organi di controllo competenti e non riesce più a permettersi di sostenere la spesa o per ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti.

guarda tutte le foto 29



Savona, stadio Bacigalupo

Nel frattempo sono finiti i lavori di ripristino del manto erboso (il Comune ha speso i 50mila euro ottenuti dalla fideiussone del Savona Fbc) e il campo sarà fruibile tra tre mesi finito il consolidamento attraverso l’irrigazione e la rasatura. Il manto è in erba e non in sintetico a causa dei costi: la seconda soluzione – aveva spiegato l’assessore Rossello – sarebbe costata 800 mila euro.