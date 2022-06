Stadio Bacigalupo, pubblicata la manifestazione di interesse per la gestione: affidamento per 8 anni

Savona. Il Comune di Savona ha pubblicato la manifestazione di interesse per la gestione dello stadio Bacigalupo.

La durata dell’affidamento dell’impianto comunale sarà di 8 anni. L’avviso è finalizzato ad individuare i concorrenti che saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata.

“Continuiamo con il percorso che abbiamo stabilito e procedendo per piccoli passi ma con molta attenzione – ha commentato l’assessore allo sport Francesco Rossello -. La manifestazione non è vincolante e per questo i tempi sono stretti, chi partecipa dice solo chè è interessato. Poi in caso ci sia più di un partecipante dovremmo fare il bando di gara. L’obiettivo è quello di restituire lo stadio alla città“.

Nei mesi scorsi l’amministrazione ha avviato i lavori di rigenerazione del manto erboso per un costo di 50 mila euro. Attraverso i suoi tecnici, ha svolto una serie di sopralluoghi propedeutici alla predisposizione del piano di interventi necessari per poter utilizzare il campo.

Finiti i lavori, prima di poterne usufruire, sono necessari 3 mesi per il consolidamento attraverso l’irrigazione e la rasatura. Il manto è in erba e non in sintetico a causa dei costi: la seconda soluzione sarebbe costata 800 mila, un prezzo 16 volte superiore all’alternativa.

Il Comune contribuirà a pagare le spese di gestione della struttura con 20mila euro annui dal 2023 al 2030.