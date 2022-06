Spotorno, ai Bagni Colombo sei tappe regionali di beach volley: domani il via al circuito

Spotorno. Da domani, per sei giovedì consecutivi, il beach volley tornerà a prendersi la scena. Ai Bagni Colombo di Spotorno inizierà infatti il circuito organizzato da “Beach Future”(società plurimedagliata nel 2021 a livello giovanile), un appuntamento composto da sei tappe dedicato agli atleti e alle atlete Under 20.

”È un torneo per cui si richiede la massima adesione – hanno dichiarato gli organizzatori – si invitano alla partecipazione numerosi ragazzi e ragazze per farli appassionare a questo sport. Per chi invece ha già avuto modo di giocare a beach, partecipare potrà essere sicuramente un ottimo allenamento. Prevediamo l’adesione di qualche coppia anche da Piemonte e Lombardia, sarà una manifestazione affascinante”.

Il circuito, come anticipato, sarà composto da sei tappe federali regionali, di cui tre maschili e tre femminili. Domani il primo appuntamento sarà proprio dedicato alle atlete, questo per poi proseguire con una perfetta alternanza fino al 25 agosto.

Per iscriversi basterà accedere al sito federvolley.it nella sezione beach volley, aprire la parte relativa a “eventi” (giovanili regionali) e individuare le date e il luogo del torneo a cui si vuole partecipare. Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento sarà possibile contattare Simone Arboscello (giocatore dell’Albisola Pallavolo quest’anno protagonista della promozione in Serie B) al 3461862668 o Nicolò Visca (istruttore di “Beach Future”) al 3426927385.

Da domani dunque il circuito regionale Under 20 prendera il via, l’appuntamento è ai Bagni Colombo di Spotorno.