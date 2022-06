Spotornese, in via di definizione la nuova formazione biancazzurra: dopo le conferme ecco tre volti nuovi

Spotorno. Matteo Filippi (portiere), Lorenzo Genta (portiere), Samuele Marangon (portiere), Luca Crovella (difensore), Mirko Nocerino (difensore), Lorenzo Basso (difensore), Pier Francesco Bovero (difensore), Matteo Lione (centrocampista), Simone Novello (centrocampista), Pietro Chessa (centrocampista), Davide Colombino (attaccante), Andrea Intili (attaccante), Federico Puppo (attaccante), Diego Carminati (attaccante) e Davide Vanara (attaccante): sono questi i quindici interpreti che continueranno a vestire la casacca biancazzurra, giocatori pronti a consacrarsi dopo una prima annata da protagonisti.

La Spotornese tuttavia ha scelto non soltanto di confermare un’ossatura ben definita, ma anche di rafforzarsi. Rispondono a questa necessità l’acquisto di Alessandro Greco (centrocampista) e Andrea Cossu, attaccante lo scorso anno tra le file dello staff tecnico volenteroso di tornare ad indossare gli scarpini in vista della prossima stagione. Oltre a loro due sono stati ingaggiati anche Andrea Cosentino, Daniel Ormenisan e Alessio Bianco, altri tre volti nuovi per una rosa ambiziosa e praticamente già definita.

Andrea Cosentino, classe ’87, è un difensore esperto il quale arriva dalla doppia parentesi con le maglie del Savona e del Celle Riviera: vanta inoltre importanti esperienze nelle categorie superiori con le maglie della Cairese, del Bragno e della Veloce. Daniel Ormenisan invece è un centrocampista classe ’93; arriva dall’Altarese. Infine Alessio Bianco, esterno classe ’95 ex Priamar, andrà a rinforzare il reparto offensivo biancazzurro.

Insomma, mentre le avversarie osservano la Spotornese sembra già avere le idee chiare: in occasione della prossima stagione l’obiettivo non potrà che essere la promozione in Prima Categoria.