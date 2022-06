Savona, spostamento del mercato settimanale in via Paleocapa: la minoranza scettica su viabilità

Savona. Lo spostamento del mercato settimanale di Savona è approdato, come aveva annunciato Di Padova rassicurando il consigliere Santi, in commissione consiliare. Le vie interessate sono via Paleocapa, esclusa piazza Mameli, e un tratto di corso Italia.

La proposta elaborata dalla giunta Russo è così stata sottoposta ai consiglieri. Seguirà poi la prossima settimana l’incontro formale con i soggetti coinvolti, poi seguirà la delibera di giunta e il passaggio in commissione e in consiglio comunale.

Contestualmente allo spostamento del mercato è allo studio il nuovo piano urbano di mobilità: “Con l’assessore Becco stiamo individuando nuovi parcheggi di cintura. L’idea è usare questo spostamento per rivedere l’impatto pedonale sulla citta”, ha spiegato Di Padova.

I consiglieri di minoranza (Meles e Giaccardi) hanno espresso perplessità sull’impatto della chiurura di via Paleocapa al traffico e hanno chiesto di valutare una riduzione dell’orario e una diminuzione dei banchi. Durante il mercato, il percorso degli autobus che arrivano da Villapiana verrà deviato in via Sormano e poi riprende via IV novembre e via XX settembre. Sulla riduzione dei banchi, invece, fino al 2032 non è possibile perchè è l’anno in cui scadono le concessioni.

Il consigliere Manuel Meles (M5S) ha detto: “Valutare la riduzione di orario, al pomeriggio l’afflusso è minimo. Si dovrebbe ragionare della riduzione del numero dei banchi per occupare lo spazio minimo possibile”. “Chiudere ai banchi alle 16 – Di Padova replica – sarebbe ragionevole ma sarebbe un problema per i commercianti di sede fissa che avrebbero i lavori durante il loro orario di apertura, si potrebbe ragione in bassa stagione”.

Il consigliere Daniela Giaccardi ha proposto la gratuità dei parcheggi il giorno del mercato. Intervenuta anche sui banchi: “Bisognerebbe rivalutare i banchi e alzare la qualità dell’offerta“.

“Positivo inizio di dibatitto sull’argomento – soddisfatto il consigliere Pietro Santi -. Credo che sia molto utile intervenire in sede di commissione con la presenza di tutti quanti gli attori”.

“Per il tessuto commerciale della città il mercato potrebbe diventare un’opportunità e non un problema“, ha sottolineato il consigliere Luca Burlando. “Per posizionare il mercato c’è stato uno studio a tutto tondo, un elemento importante per decisioni così importanti per la città”, ha detto Aurora Lessi.

Gli incontri tra il Comune e gli stakeholders erano iniziati a gennaio e ora, dopo “aver trovato una soluzione condivisa” e aver ottenuto l’ok della polizia locale per le variazioni alla viabilità, si intravede la luce con il trasferimento dei banchi in via Paleocapa e corso Italia.

L’amministrazione Caprioglio aveva approvato lo spostamento solo di alcuni banchi sollevando le polemiche degli ambulanti e della minoranza in consiglio comunale .Russo lo aveva detto da subito e il primo atto è stato bloccare lo spostamento previsto dalla giunta precedente: “La collocazione attuale non va bene perchè è troppo dispersiva e genera malcoltento tra i soggetti coinvolti – ha detto ancora ieri sera -, per questo abbiamo deciso di cambiare ‘sede'”. Necessariamente, almeno al momento, i banchi saranno in centro perchè non c’è un’area mercatale – ha ricordato Russo – ma c’è l’intenzione di individuarne una.