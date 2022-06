Speranza, nuovi stimoli e voglia di far bene. Mister Gerundo: “Il club farà 110 anni di storia, obiettivo fare bene”

Savona. Un atteso ritorno in panchina per potersi riscattare senza far rimpiangere il proprio predecessore: può essere letto in questa maniera l’approdo di mister Mario Gerundo al timone dello Speranza, società protagonista di un’ottima passata stagione volenterosa di ripetersi in vista dell’annata che verrà.

A raccontare la porpria filosofia e cosa lo abbia convinto a sposare la causa rossoverde ci ha pensato lo stesso allenatore: “Ho scelto di guidare lo Speranza successivamente ad una conversazione intrattenuta con il dirigente Mauro Rosa. Mi fa piacere potermi cimentare con questa nuova avventura, avrò a disposizione una rosa composta da numerosi giovani. Quest’anno inoltre la società festeggierà il suo compleanno numero 110, un motivo in più per ambire a fare bene”.

In seguito l’intervistato si è soffermato sul probabile Girone B di Prima Categoria targato 2022/2023, un raggruppamento avvincente formato da numerose compagini savonesi e da qualche formazione genovese. “Non sarà una Prima Categoria ma qualcosa in più (riferimento all’elevato livello del campionato, ndr) – ha chiosato Gerundo – Affronterò tante mie ex squadre, questo per me sarà un ulteriore stimolo”.

Infine il tecnico ha concluso il proprio intervento svelando non soltanto la sua filosofia di gioco, ma anche i ruoli in cui spera di ricevere dei riforzi: “Credo che ci manchi un attaccante di esperienza, stiamo aspettando una risposta da due giocatori. Spero anche in un centrocampista, in generale però siamo a posto. Conosco già molti ragazzi, avevo avuto modo di allenarli in alcune mie esperienze precedenti. Solitamente prediligo il 4-2-3-1 per le mie squadre, questo anche se il modulo non potrà che variare a seconda delle partite. L’importante sarà giocare palla a terra correndo molto, gli esterni dovranno essere dinamici”.

È terminata in questa maniera l’intervista rilasciata da mister Mario Gerundo, ex tecnico tra le altre di Bragno e Veloce pronto dunque a rimettersi in gioco per continuare a mantenere lo Speranza competitivo.