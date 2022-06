Spareggio salvezza, Amatori Savona contro Nico Basket: questa sera il verdetto

Savona. Questa sera sapremo se le biancorosse concluderanno la loro prima stagione in Serie A2 con la salvezza oppure con la retrocessione.

Il tanto atteso venerdì 3 giugno è finalmente arrivato: in serata avremo finalmente il verdetto definitivo sulla stagione dell’Amatori Pallacanestro Savona.

L’appuntamento è alle ore 20,45 al PalaPagnini di Savona per gara 3 contro la Giorgio Tesi Group Nico Basket di Ponte Buggianese.

Le ragazze di coach Dagliano hanno ben figurato in gara 1, una sfida complicata a livello anche psicologico visto che le pappagalline arrivavano dalla rocambolesca sconfitta in gara 3 contro Capri, partita nella quale le biancorosse avevano virtualmente raggiunto la salvezza almeno un paio di volte nel corso dei minuti finali.

Gara 2 in terra toscana poteva essere l’occasione per chiudere definitivamente la serie ma l’inizio sprint delle padrone di casa ha messo subito le liguri nella condizione di inseguire. Importante la reazione delle savonesi nelle battute finali del primo quarto per tenere ancora aperta la partita e chiudere con soltanto 4 punti di svantaggio il primo parziale.

Nel secondo quarto il copione tende a ripetersi, ma questa volta l’APS grazie ad un parziale di 0-8 a metà periodo riesce a raggiungere e sorpassare le avversarie, che riusciranno a ritrovare i propri meccanismi di gioco solo dopo il time-out di coach Rastelli. La freddezza ai tiri liberi di Nico Basket nei minuti che precedono l’intervallo riporta la situazione in equilibrio; le due squadre arrivano al riposo lungo sul 29-30.

Ad inizio secondo tempo polveri bagnate per entrambe le squadre, nella prima metà del parziale si segna poco. A dare una scossa importante alla partita sono le due triple di Picasso e quella di Nezaj tra le fila savonesi: Azimut Amatori Savona tenta la fuga ma ancora una volta le ragazze di Ponte Buggianese si dimostrano resilienti e alla terza sirena il punteggio è di 38-41.

Nell’ultimo quarto le biancorosse non entrano mai veramente in partita e facilitano così la rimonta e il sorpasso della Giorgio Tesi Group che grazie a Dzinic, Bacchini e Mattera ricaccia a -5 le liguri a metà periodo e poi prende il largo raggiungendo il +10 finale (56-46).

Non resta quindi che attendere quelli che, comunque andranno le cose, saranno gli ultimi 40 minuti (salvo overtime) della stagione dell’Amatori Savona.