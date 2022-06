Ponente. E’ ormai sotto controllo il vasto incendio boschivo divampato ieri pomeriggio e che ha interessato una intera vallata a ridosso del tratto autostradale dell’A10, a Taggia.

Grazie all’incessante azione dei mezzi aerei e delle numerose squadre a terra, vigili del fuoco e volontari Aib, con continui rinforzi di personale, si è riuscito a domare un esteso fronte fuoco che ha messo davvero paura e apprensione ai residenti della zona: 3 le persone subito evacuate in via precauzionale, poi rientrati a casa, senza contare l’azione di soccorso scattata per 7 persone rintracciate e individuate nell’area boschiva limitrofa alla propagazione delle fiamme.

Continua il monitoraggio di tutta la zona interessata per possibili focolai, mentre si è già attivata la macchina della bonifica, considerando che il rogo ha distrutto circa 80 ettari di bosco, stando alle prime stime di oggi. E, naturalmente, con la fine dell’emergenza si è intensificata anche l’azione investigativa dei carabinieri forestali.

Sul posto, ora, sta comunque operando ancora un elicottero, proprio per arginare ogni possibile ripartenza delle fiamme.

In attesa di ulteriori accertamenti e analisi tecniche, secondo il primo quadro dell’indagine in corso, le fiamme si sarebbero originate da un magazzino di un terreno agricolo, probabilmente per cause accidentali: complici determinate condizioni climatiche, la scintilla ha innescato il principio di incendio, spinto dal vento verso la vallata e che ha interessato anche la linea elettrica, peggiorando, quindi, la situazione.

Dunque una sequenza di fatalità sarebbe responsabile del rogo, ma si attende ancora la relazione conclusiva.

L’incendio di ieri, che ha allarmato anche per le possibili ripercussioni sull’autostrada, con una nuvola di denso fumo che si è andata ampliando rapidamente, ha alzato il livello di guardia sul pericolo degli incendi in questa estate 2022, che si preannuncia caratterizzata da giornate di clima torrido e secco, ideale per alimentare un rogo boschivo.

Per questo si correrà ai ripari in merito al consueto provvedimento regionale così come alle stesse ordinanze comunali su abbruciamenti e/o altro che possa prevenire il rischio incendi: questo anche alla luce dell’emergenza idrica e della siccità che continua a preoccupare il nostro territorio.