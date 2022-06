Sicurezza, Lega: “Fermare immigrazione incontrollata e smantellare sul nascere rete dei terroristi”

Liguria. “Occorre più sicurezza e fermare le ondate di immigrazione incontrollata”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana, a seguito dell’operazione della Procura di Genova e della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo che ha portato all’arresto di 14 presunti terroristi.

“I liguri e il nostro territorio non possono rischiare di vivere nel terrore, come purtroppo accaduto a Parigi, Nizza e in altri Paesi europei – proseguono Garibaldi e Piana -. Secondo quanto riferito, alcuni pericolosi componenti della cellula di terroristi islamici arrestati oggi da Procura di Genova e Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo erano tra noi, sembra tra Genova, Chiavari, l’Emilia Romagna e altre zone dell’Italia, ma per fortuna sono stati individuati”.

“Non bisogna abbassare la guardia ed è necessario smantellare sul nascere la rete degli islamisti. Rivolgiamo quindi un plauso agli inquirenti, inclusi gli agenti della Digos genovese, per il proficuo lavoro svolto”, hanno concluso.

“L’Italia corre rischi seri che qualcuno continua a sottovalutare in modo pericoloso – ha detto in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria -. Il blitz contro una cellula pakistana a Genova con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale ci riporta alla realtà. Invece di preoccuparsi delle iniziative di pace di Salvini, certa sinistra dovrebbe impegnarsi per una politica più severa sull’immigrazione con un cambio deciso rispetto all’attuale gestione migratoria che definire allo sbando è riduttivo”.