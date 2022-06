“Sicurezza è amore”, al Chiabrera uno spettacolo per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro

Savona. “Sicurezza è amore”. Uno spettacolo teatrale per sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza di promuovere una profonda e positiva cultura della sicurezza, valori fondamentali per la tutela della vita dei lavoratori e, più in generale, di tutte le persone.

L’iniziativa, organizzata da Unione Industriali della Provincia di Savona e Vado Gateway, società terminalistica di Vado Ligure, con il patrocinio del Comune di Savona, è destinata alle imprese e alle istituzioni. Lo spettacolo è stato preceduto dal saluto del sindaco di Savona, Marco Russo, del presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, Angelo Berlangieri, e dell’Amministratore Delegato Vado Gateway, Paolo Cornetto.

“A chi esita” è il titolo dello spettacolo, copione portato in scena dalla Compagnia Rossolevante per un’originale occasione di riflessione, attraverso una serie di monologhi relativi alle storie delle vittime dirette o indirette della mancanza di vera cultura della sicurezza sul lavoro, sulle strade e in altri ambienti di vita.

“E’ un tema delicato che riempie le cronache drammaticamente. Affrontiamo la sicurezza con la cultura. Deve far parte della vita quaotidiana: sul lavoro ma anche in casa e per strada. Lo si fa nelle scuole e con dibattiti, ma è anche utile farlo in modo alternativo attraverso la cultura”, ha detto Berlangieri.

Un concetto ripreso e ribadito dall’Amministratore Delegato di Vado Gateway & Reefer Terminal, Paolo Cornetto: “Salute e sicurezza sono valori che ci appartengono nel profondo e sono uno dei cardini della nostra filosofia aziendale. E’ un modo diverso di parlare di sicurezza, vogliamo dare un messaggio che parla alla pancia e al cuore delle persone. Speriamo che serva ad approcciare alla sicurezza in modo diverso rispetto al passato”.