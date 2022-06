Siccità, vertice in Provincia: “No ad allarmismi, ma azione rapida sulla rete idrica con risorse Pnrr”

Provincia. L’emergenza siccità al centro di un vertice a Palazzo Nervi, con al centro le azioni e misure congiunte da mettere in atto per salvaguardare la rete e il servizio idrico durante i mesi estivi.

Questa mattina in Provincia si è svolto, infatti, l’incontro alla presenza del presidente Olivieri, dei consiglieri Giannotta, Navone, Niero, Taramasso e Rocca della Commissione consiliare provinciale del Servizio Idrico Integrato, e delle società che gestiscono il servizio nel savonese: Acquedotto San Lazzaro Spa, APS-Acque Pubbliche Savonesi Scpa, CIRA Srl, Consorzio per la depurazione delle acque di Scarico del Savonese Spa, IRETI Spa e SCA-Servizi Comunali Associati Srl.

L’incontro è stato convocato a seguito della riunione dei capigruppo e del Consiglio provinciale di martedì scorso e si è reso indispensabile per un confronto e fare il punto sull’attuale situazione di massima attenzione delle risorse idriche del territorio e a seguito dei monitoraggi effettuati dalle aziende che gestiscono la rete idrica, oltre alle ordinanze comunali emanate in questi giorni.

Ad oggi, infatti, sono 10 i comuni che hanno emanato ordinanza di limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile: Albissola Marina, Arnasco, Balestrino, Calizzano, Cengio, Giusvalla, Sassello, Stella, Toirano e Vendone.

Gli operatori e le aziende interessate, a seguito dei controlli e monitoraggi effettuati in questi giorni, specificano che non sussiste un immediato stato di criticità (le verifiche infatti riportano dati dei livelli idrici simili a quelli che normalmente si hanno nel mese di agosto, sebbene quantitativamente in linea con gli anni scorsi) ma sicuramente pongono l’attenzione sulla necessità di mantenere uno stato di preallerta e continua verifica, che predispone una azione strutturale di monitoraggio e, fondamentale e indispensabile, anche un certo impegno di tutti nella sensibilizzazione alla cittadinanza all’uso consapevole e responsabile delle forniture idriche disponibili, che appunto si va ad allineare a quanto promosso anche dai Comuni: la fotografia delle situazione odierna non deve portare ad allarmismi, ma far riflettere e garantire approvvigionamento e distribuzione idrica da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L’incontro, che diventerà nel tempo un tavolo permanente di confronto e coordinamento, ha portato l’attenzione anche sull’attuazione dell’ATO Idrico e delle azioni da intraprendere a livello di interventi infrastrutturali di manutenzione e miglioramento. È stata evidenziata la necessità di vagliare tutte le risorse disponibili a cui avere accesso – anche quelle che potrebbero essere disponibili con il PNRR – concertando assieme enti, amministratori e aziende le condizioni, le opportunità e le risorse che possono andare a beneficio della comunità per arrivare ad una prospettiva di futuro e di miglioramento dell’intera struttura idrica territoriale e dare risposte non solo emergenziali.

Investimenti dovranno altresì essere valutati anche per il mondo dell’agricoltura, dell’industria e della produzione di energia per portare ad un generale miglioramento e un più vantaggioso utilizzo della risorsa idrica.

“In questi giorni abbiamo raccolto, sia a livello di uffici sia a livello di amministratori, sia per vie brevi che con comunicazioni formali, tutti gli elementi possibili sulla situazione complessiva dell’approvigionamento idrico nei comuni savonesi – afferma il presidente Olivieri -, sulla quale valutare massima prevenzione e cautela: come noto alcuni Comuni hanno assunto in questi giorni ordinanze per la limitazione dell’uso dell’acqua. E’ sicuramente opportuno un monito a tutti ad usare il buon senso e contenere per i fini di necessità personale – innanzitutto igienico sanitaria e domestica in senso stretto – l’utilizzo dell’acqua, limitando ed escludendo assolutamente tutte quelle attività non necessarie e indispensabili sui consumi idrici provenienti dagli acquedotti comunali”.

Il presidente Olivieri ha sentito anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, che rientrava dalla riunione Stato-Regioni proprio convocata a Roma presso il Ministero per queste tematiche, discusse anche nella giunta regionale.

“La situazione deve essere continuamente monitorata ed è chiaro che tutti gli enti e i soggetti preposti lavorino come sempre – ma ancora di più in questo momento – in sinergia: attendiamo le determinazioni che perverranno dalla Regione per dare seguito, eventualmente, ad ulteriori atti di indirizzo, con un invito e monito ad assumere le migliori cautele e contenere ogni possibile emergenza idrica” conclude.

In riferimento alle opere, considerando il contesto complessivo dell’Ato idrico a livello provinciale, toccherà alla Regione – come aveva a suo tempo in parte già anticipato lo stesso assessore a IVG.it -, inserire un prospetto progettuale di interventi con i fondi del Pnrr e/o con altri canali di finanziamento disponibili (in tempi brevi).