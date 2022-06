Siccità nel savonese, il geologo: “Ragionare in prospettiva, in estate aumenterà il fabbisogno”

Liguria. “E’ vero che non siamo in emergenza, ma siamo in pre emergenza. Dovremmo incominciare adesso ad attuare misure precauzionali. Nei comuni costieri l’andamento dei turisti non è ancora ai massimi, ma da luglio e agosto la domanda di acqua aumenterà e oggi visto che adesso non danno previsioni di pioggia bisognerebbe iniziare a fare piccoli gesti“. A dirlo la geologa Luana Isella.

Intanto dopo Albissola Marina, Arnasco, Balestrino, Calizzano, Cengio, Giusvalla, Sassello, Stella, Toirano e Vendone, anche Varazze si aggiunge quindi alla lista dei Comuni che hanno deciso di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile a causa della siccità che sta colpendo il territorio savonese. Si tratta, in particolare, del secondo Comune “sul mare” dopo Albissola Marina a prendere questo provvedimento.

Il Comune di Savona invita i cittadini e i turisti a porre particolare attenzione nel non sprecare l’acqua, bene prezioso in assoluto e in particolare in questo periodo di temperature elevate, precipitazioni assenti e maggiori consumi, vista la stagione balneare. Nel territorio comunale per ora non si registra una situazione che richieda l’emissione di un’ordinanza, ma il quadro è da monitorare costantemente, facendo anche opera di raccordo informativo con gli altri enti.

Per Isella è fondamentale ragionare in prospettiva: “Ora i pozzi hanno ancora acqua, ma bisogna pensare al futuro e all’aumento di fabbisogno di questi mesi estivi”.

Per Isella bisognere intervenire sulla rete idrica. Sul punto la Provincia nei giorni scorsi ha detto che saranno fatti investimenti con le risorse del Pnrr. “Abbiamo una rete idrica datata – ha spiegato Isella – e la gestione è passata da un ente all’altro ma non è mai stata fatta una manutenzione periodica. In ‘tempo di pace’ si dovrebbe andare a vedere le dinamiche dove c’è carenza e dove non c’è ed equilibrare il bilancio idrico“.