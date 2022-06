Siccità, monito di Assoutenti: “Basta sprechi, gestione attenta di un bene prezioso”

Savona. E’ sempre la siccità a tenere banco in questo inizio di estate, considerata la grave situazione nazionale e anche ligure.

E oggi il monito di Assoutenti, che “da sempre si è interessata della corretta gestione delle risorse idriche, dalla captazione alla distribuzione e al corretto utilizzo di un bene primario quale l’acqua rappresenta. Purtroppo nonostante il nostro impegno nel denunciare le più diverse manchevolezze del sistema, ci troviamo ancora una volta impreparati ad affrontare un momento di emergenza d’importanza storica” afferma l’associazione dei consumatori.

“Più volte, in occasione della stesura delle “carte di qualità” del servizio idrico da elaborare in collaborazione con le associazioni dei consumatori, abbiamo sottolineato la mancanza di un piano organico e generale che tenesse conto della salvaguardia degli interessi generali riguardanti gli utenti/consumatori: sicurezza e continuità del servizio, qualità ed economicità” sottolinea Gianluigi Taboga.

“Purtroppo abbiamo assistito al classico “scarica barile” e la corretta gestione (unitaria a livello provinciale ATO) resta una chimera nel mentre i nodi vengono al pettine ed entro breve tempo saranno necessari drastici provvedimenti, quali la riduzione del servizio al solo uso alimentare e sanitario; non si può escludere il ricorso a mezzi sostitutivi della rete idrica per le zone in maggiore difficoltà” aggiunge ancora Assoutenti.

“La captazione delle acque avviene quasi totalmente dai pozzi artesiani e da fonti in precario equilibrio, spesso per interventi umani non idonei alla loro salvaguardia: l’acqua occorre anche raccoglierla e conservarla quando c’è per utilizzarla quando serve; sarebbero pertanto necessari invasi artificiali atti a garantire adeguato rifornimento nei momenti di siccità e a regolare il flusso dei corsi d’acqua nei momenti di piena. Nulla di ciò è stato fatto o ci risulta in programmazione, con adeguati finanziamenti da reperire nelle sedi opportune”.

“Le condutture sono vecchie e le perdite sono enormi: si corre ai ripari solo quando i guasti sono così gravi ed evidenti da richiedere costosi interventi, che procurano naturalmente disagi ai cittadini, residenti o turisti che siano”.

“L’emungimento dai pozzi ad uso agricolo ha fatto scendere la falda dell’acqua dolce a livelli che permettono l’infiltrazione del (dannosissimo ed implacabile) cuneo salino; nel mentre milioni di mc di acqua depurata sono versati in mare, in attesa della dovuta canalizzazione per il riuso agricolo ed industriale”.

E ancora: “La dualità delle linee di distribuzione per differenziare l’uso potabile da quello sanitario è ancora una chimera, mentre non viene per nulla incentivato il recupero delle acque piovane ad uso agricolo e di giardinaggio. Capitolo a se stante poi è il persistere del contatore unico in moltissimi condomini che non invita certo ad un uso parsimonioso dell’acqua ma ne agevola lo spreco, penalizzando chi si comporta con buon senso civico”.

“Se tutto ciò non bastasse la gestione ordinaria del servizio acquedottistico e di depurazione ha fatto registrare costi sempre più elevati causando una situazione allarmante e crescente del contenzioso, che abbisogna frequentemente del nostro intervento di conciliazione, per redimere le vertenze più difficili”.

“Stiamo sollecitando ancora una volta i gestori e gli amministratori locali a prendere in seria considerazione le problematiche enunciate e che sono a loro conoscenza, perché trovino la volontà e il coraggio di affrontarle adeguatamente, nell’interesse di tutti” conclude l’associazione.