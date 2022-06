Siccità, l’emergenza arriva anche in riviera: a Varazze ordinanza per limitare il consumo di acqua potabile

Varazze. “Limitare gli sprechi d’acqua”. Questo l’obiettivo principale dell’ordinanza firmata dal sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, in questo momento di criticità dovuto alla siccità che sta colpendo la nostra regione, come del resto tutto il Paese.

Dopo Albissola Marina, Arnasco, Balestrino, Calizzano, Cengio, Giusvalla, Sassello, Stella, Toirano e Vendone, anche Varazze si aggiunge quindi alla lista dei Comuni che hanno deciso di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile a causa della siccità che sta colpendo il territorio savonese. Si tratta, in particolare, del secondo Comune “sul mare” dopo Albissola Marina a prendere questo provvedimento.

Resta alto il livello di attenzione. Tuttavia la situazione si preannuncia critica per i mesi estivi. Così Varazze tenta di correre ai ripari e cerca di aiutare la situazione per gestire il problema.

“Facciamo fronte comune e riduciamo gli sprechi, come il lavaggio delle auto, delle barche nella Marina o il riempimento delle piscine. Piccoli accorgimenti – prosegue il primo cittadino – in questi momenti dove questa risorsa, troppo importante, sta scarseggiando”.

“Altre raccomandazioni – sottolinea – come quella di limitare l’uso dell’acqua per irrigare orti e giardini ad una fascia oraria che va dalle 22 alle 7 del mattino“. Un momento per nulla facile. “L’ideale sarebbe poter revocare questa ordinanza, anche se, al momento non ci sono le condizioni per farlo“. Rimarrà in vigore fino alla fine di agosto con la speranza di non doverla inasprire, se mai, annullarla.

Il Comune di Savona invita i cittadini e i turisti a porre particolare attenzione nel non sprecare l’acqua, bene prezioso in assoluto e in particolare in questo periodo di temperature elevate, precipitazioni assenti e maggiori consumi, vista la stagione balneare. Nel territorio comunale per ora non si registra una situazione che richieda l’emissione di un’ordinanza, ma il quadro è da monitorare costantemente, facendo anche opera di raccordo informativo con gli altri enti.

“E’ necessario comunque – dice il sindaco Marco Russo – un uso consapevole dell’acqua. Siamo solo all’inizio dell’estate e la situazione potrebbe avere un’evoluzione, motivo per cui è necessario

preservare questa importantissima risorsa per non trovarci più avanti nella condizione di dover prendere provvedimenti”. La raccomandazione del Comune di Savona, dunque, è quella di evitare gli sprechi; di adottare pratiche di buon senso come, ad esempio, dedicarsi all’irrigazione di giardini e prati nelle ore notturne, limitare (e se possibile evitare) il riempimento delle piscine private e il lavaggio di autoveicoli e natanti, in generale, di evitare tutte le attività che non sono strettamente necessarie.