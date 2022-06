Sgomento e commozione per la scomparsa dell’assessore Casanova: lutto cittadino e camera ardente in Comune

Finale Ligure. Una comunità scossa quella finalese per la prematura scomparsa dell’assessore comunale Claudio Casanova, deceduto all’età di 66 anni per un infarto, un malore improvviso che lo ha colto nelle prime ore del mattino e che non gli ha lasciato scampo.

La salma si trova ora all’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in attesa delle volontà della famiglia per l’ultimo saluto ad un “vero e proprio punto di riferimento per tutti noi…” ricordano dal Comune di Finale Ligure, pronto a proclamare il lutto cittadino: gli eventi e le iniziative in programma, così come le stesse celebrazioni per San Pietro di stasera, dovrebbero essere annullate. Già, proprio le manifestazioni alle quali l’assessore finalese aveva lavorato ultimamente per l’estate 2022, nell’ambito del progetto di rilancio turistico e marketing territoriale avviato dall’amministrazione finalese.

Lascia la moglie e tre figli, due dei quali si trovano all’estero per lavoro e che stanno rientrando a Finale Ligure dopo aver appreso la tragica notizia.

Non solo amministratore apprezzato e in carica con la giunta Frascherelli nei due ultimi mandati, ma anche un imprenditore di successo grazie alla sua impresa nel settore della distribuzione di bevande, attiva in tutto il savonese e con molti dipendenti.

Ma è la sua vocazione pubblica ad aver lasciato il segno negli ultimi anni: oltre al ruolo di assessore comunale con delega a turismo, sport e cultura, è stato presidente della Polisportiva del Finale e della Consulta dello Sport. Protagonista nel mondo associativo ma anche turistico, presidente del consorzio “I Feel Good” e poi protagonista del nuovo piano di sviluppo del settore turistico finalese, unendolo proprio alle attrattive culturali e sportive.

“Ha fatto sempre del bene alla comunità” aggiungono dal Comune di Finale Ligure. “Modesto, riservato, senza voler essere mai sotto i riflettori, ma altrettanto deciso e concreto: il suo contributo è stato sempre determinante e fondamentale per la crescita del nostro territorio”.

“Se n’è andato così, come era la sua personalità, in punta di piedi… lasciando un vuoto enorme e incolmabile sia per l’amministrazione quanto per tutta Finale Ligure, che deve molto a Claudio per quanto fatto nella sua vita, pubblica e anche privata”.

Ecco il messaggio della Polisportiva: Finale oggi si è svegliata con un vuoto che rimarrà incolmabile. Questa notte improvvisamente è venuto a mancare l’assessore Claudio Casanova. Un uomo buono, dalla voce calma che sapeva ascoltare. Finale ha perso un suo punto di riferimento. E’ una perdita immensa per tutta la comunità, per la nostra Polisportiva del Finale di cui è stato presidente, come per la Consulta dello Sport e per il mondo dello sport in generale. Non sarà mai abbastanza forte il ringraziamento che tutti noi potremmo dirti per tutto quello che hai fatto negli anni. E nel ringraziarti ancora, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla tua famiglia. Ciao Claudio…”.

“Le Aquile del Finale piangono la scomparsa dell’assessore Casanova, costruttore di Sport, primo artefice della rinascita del batti e corri a Finale. Per oltre quarant’anni ci è stato vicino, ricordiamo con piacere come gli brillarono gli occhi all’inaugurazione del nostro storico terreno di gioco. Un abbraccio alla famiglia, Claudio sarà sempre dei nostri” il ricordo del Baseball Softball finalese.

E ancora: “Tutta la Asd “ArteGinnastica” si unisce al grandissimo dolore della famiglia Casanova. Per noi un tassello fondamentale. Un uomo prezioso, una persona insostituibile, un amico sul quale abbiamo sempre potuto contare. Grazie di tutto Claudio. Ci mancherai tanto…”.

E tra le associazioni “I Garosci di Pia”: “Con immenso dispiacere apprendiamo che il nostro assessore, il nostro Claudio come tutti lo chiamavamo, non c’è più. Una splendida persona, generosa e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Ci mancherai tanto”.

“Ci lascia troppo presto un uomo giusto, appassionato e sempre in prima linea. Quest’anno il festival lo dedichiamo a te. Buon viaggio Claudio” affermano dal Raindogs House, pronto a dedicare l’edizione 2022 del Riviera Jazz & Blues Festival all’assessore finalese.

Messaggi stanno arrivando anche da altre amministrazioni comunali, come Pietra Ligure e il sindaco Luigi De Vincenzi: “Politico dotato di una vera visione comprensoriale e sinergica dello sviluppo turistico dei nostri territori, ha continuamente investito nella promozione di un’area vasta, ben al di là dei confini di Finale Ligure, contribuendo in maniera sostanziale a farla conoscere a livello internazionale. Persona aperta, sempre disponibile, propositiva, solare, attenta, ma dall’atteggiamento semplice, sobrio e misurato, con lui abbiamo lavorato proficuamente su più fronti per il bene delle nostre comunità. Un amico, cui ci legava stima, confidenza e vicinanza di pensiero e di attitudine. Ci mancherà, tantissimo. Alla moglie, ai tre figli e a tutta la sua famiglia, vanno le condoglianze mie personali e di tutta l’amministrazione comunale”.

Anche la Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’amico e assessore Claudio Casanova: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Claudio Casanova con il quale abbiamo condiviso con entusiasmo il percorso di crescita del Tavolo del Turismo di cui siamo orgogliosi di farne parte – dicono il presidente provinciale Fiaip Fabio Becchi e consigliera delegata al Turismo Federica Saba -. Casanova era un amministratore pubblico molto preparato. In questo momento di grande dolore giungano alla famiglia di Claudio le nostre più sentite condoglianze”.

La redazione di IVG.it si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa dell’assessore finalese e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia di Claudio Casanova.