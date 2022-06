Sebastiano Gravina, un calcio alle apparenze: “In campo noi vediamo con le orecchie”

Pietra Ligure. “Chi è Sebastiano Gravina? Una gran testa di cavolo! Sono nato a Bari e sin da bambino ho sempre voluto essere una persona libera, non mi è mai piaciuto che qualcuno si sostituisse a me, neppure per aiutarmi. Essere non vedente mi ha dato la forza di fare tutte le cose da solo, mi arrabbiavo quando mi dicevano che non ce la potevo fare”.

Una presentazione che non fa una piega quella offerta proprio dal protagonista di una storia di sport e di vita. Il suo canale TikTok ha definitivamente fatto il boom e il calcio gli ha portato una delle gioie più bello per qualsiasi sportivo.

Sebastiano Gravina, 31 anni, barese di nascita ma pietrese di adozione, ha fatto proprio uno spirito di un ragazzino che, ora più che mai, non vuole smettere di sognare, infischiandosene delle difficoltà e andando avanti sempre a testa non alta, di più.

Infondo essere una “testa di cavolo” è un sinonimo di “perseveranza“, uscendo da ogni “vicolo cieco” per trovare quella luce di speranza per realizzare i propri sogni.

Di sogni Sebastiano ne ha già realizzati parecchi, ma questa settimana scorsa se ne è aggiunto un altro di grande valore: la nazionale calcio non vedenti, della quale lui è capitano, si è qualificata al mondiale per la prima volta nella sua storia.

La gioia è stata sprigionata sui suoi profili social:

“Dopo 18 lunghi giorni torno a casa, torno a casa con la consapevolezza che il lavoro prima o poi paga, con la consapevolezza che siamo riusciti a scrivere la storia, che da poche ore le pagine della nazionale non vedenti non sono più ‘bianche, e che nella storia ci sono i nostri nomi, le nostre gioie, le nostre lacrime, i miei 4 punti presi ancora prima di iniziare, e tante tante altre cose.

Avevo deciso di metterci la faccia, alzando le aspettative nelle interviste e nelle riunioni federali, perché ero convinto che questo traguardo, in un modo o in un altro lo avremmo raggiunto, ed oggi è scritto, ora è storia, ma non è un punto di arrivo, anzi, è il punto di partenza da dove partono i grandi progetti, quindi godiamoci qualche giorno di festeggiamenti e poi subito sotto con sacrifici, anima, testa e cuore per preparare i mondiali“.

Un messaggio da capitano vero, ma anche intrinseco di grande umanità. Sebastiano è diventato uno dei personaggi più influenti della zona grazie ai suoi video e al suo animo fanciullesco. Rispondendo ad alcune domande tra vita privata e pubblica, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante l’autoironia assieme al massimo sacrificio: questo è ciò che veramente lo diversifica dagli altri.

Sebastiano, com’è convivere con questo tuo “difetto”?

“I primi anni non capivo la mia condizione, davo la colpa a mia madre addirittura, ma col tempo ho imparato a conoscerla sempre di più. Quello che sono oggi lo devo alla mia voglia di crescere, assieme ai miei genitori che mi hanno lasciato fare, nonostante le loro paure. Il problema di oggi è proprio questo: non lasciare libertà ai propri figli, pensando che aiutarli porti sempre a cose positive, ma a volte farlo troppo è peggio“.

In foto sei al San Nicola con tua moglie, nella tua città dalla quale non hai mai staccato le tue radici. Ma perché te ne sei andato e, soprattutto, come sei finito a Pietra Ligure?

“Mio padre lavorava in Francia, quindi ci siamo trasferiti prima a Nizza. Dopo un annetto passato lì, siccome non riuscivamo ad andare a scuola per problemi di documentazione, siamo andati a vivere a Ventimiglia. Infine a Pietra Ligure ci sono arrivato dopo aver conosciuto Chadia, mia moglie, che ho conosciuto nel 2004 e ho ritrovato dopo 4 anni a Genova, in un castello per un evento. Da lì ci siamo messi insieme e sono rimasto a Pietra“.

Che legami hai con la città? Inoltre sembra tu abbia ottimi rapporti anche con la squadra del Pietra Ligure

“Ho dovuto ricostruire un po’ tutto a livello sociale. Con la città sono molto legato essendo la mia seconda casa praticamente. Mi sono sempre sentito a mio agio con tutti, il Comune mi ha sempre premiato per i risultati sportivi quindi mi sono stati vicini. Con il Pietra Ligure Calcio, conoscendo Roberto Vassallo e tutti gli altri, ho avuto il piacere di girare video che pian piano usciranno, quindi c’è un bel legame. Non li seguo molto perché sono sempre in giro, però poi vengo sempre informato su tutto“.

Da “difetto” a “pregio” il passo per te è stato breve, soprattutto grazie all’idea di aprire “videociecato” su Tiktok: i numeri sono incredibili. Come ti è venuto in mente?

“Non avevo nessun tipo di obiettivo inizialmente, era tutta una sorta di gioco. Avevo già aperto un canale TikTok però non lo utilizzavo mai, non sapevo come chiamarlo: scelsi “Videociecato“, visto che i video sono girati da uno che non ci vede, quindi non si sa come vengono fuori. Poi ho iniziato a caricare contenuti che raccontano la mia quotidianità da non vedente, condividendo semplicemente chi sono io: le cose che faccio, come le faccio, prendendomi anche in giro a volte. Il modo migliore per affrontare qualsiasi situazione è quello di trovare sempre il lato positivo, quindi io cerco di trasmetterlo alle persone mettendo il problema in secondo piano: chi guarda il video si deve divertire all’ironia di uno che non vede, che lancia il messaggio che si può fare tutto nonostante tutto, alla faccia degli stereotipi che si sentono sempre”.

C’è chi non riesce a fare come fai te, ma il tuo lavoro può essere veramente d’aiuto per tutti..

“Mi scrivono in molti per ringraziarmi di averli fatto trovare la forza per tirarsi su. Io dico sempre: racconto la mia disabilità, poi non siamo tutti uguali. Mi sento la responsabilità di rappresentare una nicchia di persone non vedenti, ma ci sta che alcuni di loro non siano d’accordo sul mio modo di comunicare, proprio perché ognuno vive come vuole“.

Ora passiamo allo sport, più precisamente a quello che tu ami: il calcio. Che cosa rappresenta per te?

“Il calcio è vita e per un non vedente giocare a pallone è libertà. Quando andiamo in giro per strada o abbiamo il bastone, o l’accompagnatore o il cane guida. In campo non c’è nessuno, si gioca nella massima espressione dell’autonomia. Ho iniziato a praticarlo nel 2007, anche se 3 anni prima facevo degli allenamenti nel Ventimiglia, quando riuscivo ancora a vedere un pochino. Non conoscevo l’esistenza del calcio per non vedenti, ma l’ho scoperta grazie ad una ragazza che veniva ad aiutarmi nel doposcuola per fare i compiti: ho fatto un provino e da lì ho iniziato a Sanremo“.

Ma quindi prima vedevi?

“Un minimo. Un non vedente totale non vive nel buio, ma di luci ed ombre. Quando ero più piccolo non è che vedessi bene, ma molto di più rispetto ad oggi“.

E come vive una partita di calcio un non vedente?

“

“Nella mia testa c’è la forma del campo e mi immagino ciò che sta accadendo. Fa ridere, però “noi vediamo con le orecchie“, il nostro modo di sentire è vedere: quando la palla si muove sappiamo esattamente dov’è, come sappiamo dov’è l’avversario quando sentiamo la sua voce. Questo ti fa stare nella partita, sapere dove sei in campo ma vederlo con la testa in un mix di voci e suoni. Non è facile, ma se ci si riesce si può giocare tranquillamente”.

Rappresentare l’Italia è un bel motivo d’orgoglio per ogni bambino italiano: tu ce l’hai fatta..

“Nel 2009 sono stato chiamato per la prima volta per un ritiro, poi qualche altri allenamenti qua e là. Un anno più tardi ho cominciato a giocare le prime partite, venendo poi convocato per gli Europei in Turchia. La Nazionale è il massimo che si possa raggiungere, è difficile anche spiegare ciò che si prova perché devi viverla per capirla: sentire l’inno, rendersi conto di rappresentare il proprio Paese è qualcosa di magico“.

Magica come la storica qualificazione al Mondiale che avete raggiunto..

“Un grande risultato perché si tratta di una prima volta e, essendo capitano, ho potuto vivere con due facce questa esperienza. Sarà bello vederci parte di ciò che ci aspetterà, ma credo che sia il più bel traguardo che si possa raggiungere, vincerlo poi è una cosa particolare. Bisogna sì essere ottimisti, ma anche obiettivi: non siamo pronti per poter vincere i Mondiali, ma non vogliamo andare per sfigurare e far vedere che ci siamo meritati tutto questo. Non siamo arrivati da nessuna parte comunque, ma dev’essere un punto di partenza per far capire alla Federazione che è arrivato il momento di limare quei dettagli, per poi arrivare a sentirsi professionisti a tutti gli effetti”.

Domanda secca per una risposta sincera: te lo aspettavi?

“Io sì, sono sincero. Da quando è cambiato lo staff, che aggiunto una preparazione maggiore rispetto a prima, ho sempre detto che ci saremmo tolti delle grandi soddisfazioni, ma solo se ci avessimo creduto. Ho cercato di trasferire a tutti questa mentalità, perché poi i sogni li realizza chi decide di realizzarli. Il percorso è stato duro e travagliato, però abbiamo tenuto alto il livello per farcela. Peccato non essere andati a giocarci la semifinale per poco, però qualcosa lo abbiamo portato a casa lo stesso”.

Una mentalità davvero vincente, infatti sei tu il capitano della squadra. Com’è stato indossare la fascia per il tuo Paese?

“Non sono mai stato capitano, questa era la mia prima esperienza. Ringrazio il CT e chi ha pensato che la mia figura fosse la più indicata a rappresentare la squadra. Ho cercato di mettermi a disposizione del gruppo, facendo il collante tra staff e giocatori, che era poi il problema degli scorsi anni visto il distacco che c’era. Era importante stare ad ascoltare tutti per capire il tipo di persona che si ha davanti: chi aveva bisogno ancora di una pacca sulla spalla, della parolina di più prima di entrare in campo, chi è mentalmente più giù perché magari gioca di meno degli altri. Non è stato facile, ma è stata una bellissima esperienza ed è un onore essere stato il capitano della nazionale. Devo essere sincero però: non è stato così difficile, visto che si è creata una vera e propria famiglia anche fuori dal campo”.

Dopo tutta questa storia, vuoi dare un messaggio a tutti quelli che hanno paura del proprio futuro?

“Non bisogna vedere i problemi, ma le situazioni che hanno delle soluzioni. Bisogna crederci sempre, sentendoti bruciare dentro quello che non hai: il dolore aiuta ad alimentare quella fiamma chiamata sogno. Ricordo che quando ero più piccolo mi auto intervistavo sotto la doccia per via della mia grande voglia di giocare a calcio, facendo finta di essere già a livelli alti. Quello che ho raggiunto nella mia vita lo avevo già in testa, dicendolo poi alle persone perché bisogna mantenere la parola che tu spargi. Se una persona ci crede, si può raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita“.

Finisce così la chiacchierata con Sebastiano Gravina, dalla quale tutti possono prendere spunto per migliorarsi: altro che “testa di cavolo“!