“Scuole in Musica – città di Verona”, soddifazione per i risultati degli alunni dell’indirizzo musicale delle Guidobono

Savona. “La musica è sempre capace di suscitare sentimento. Ma ecco che, quando a eseguirla sono i ragazzi, la sua forza diventa ancora più intensa ed emozionante. Così è accaduto per alcuni alunni della scuola media a indirizzo musicale “Guidobono” di Savona, Istituto Comprensivo Savona 3, che hanno meritato prestigiosi riconoscimenti per le loro interpretazioni. I ragazzi si sono misurati nell’esecuzione di alcuni brani, valutata da commissioni chiamate a giudicare manifestazioni fra le più importanti a livello europeo, dedicate agli studenti (che competono suddivisi per fasce d’età)”. A dirlo la professoressa Elena Sancio.

Nella sesta edizione del concorso “Scuole in Musica – città di Verona”, Rebecca Mirgovi, che frequenta la classe II A dell’Istituto, si è aggiudicata il primo premio grazie ad un’esecuzione come solista di pianoforte, che ha ottenuto un punteggio di 95 centesimi: le note erano quelle di “Following a bird” di Ezio Bosso.

Secondi premi, frutto di ottime performances, sono stati meritati da Gabriele Sidoti (II A) e Pietro Bistolfi (III F), mentre nella categoria “Ex allievi” il duo Sebastiano De Franchi – Sofia Demelas ha ottenuto un primo premio, bissando il risultato dello scorso anno.

Esiti brillanti, da parte di ragazzi dell’Istituto, sono stati raggiunti anche in altri due concorsi, organizzati dalle associazioni “Clara Wieck Schuman” (VI Concorso Nazionale SMIM e Licei Musicali) e “Didatticamente Musica” (Concorso Nazionale Giovani Promesse). Il duo Arianna Torassa – Michelle Fornasieri (II F), nel pianoforte a quattro mani, si è aggiudicato due prestigiosi secondi premi. E ancora Rebecca Mirgovi, pianoforte solista, ha meritato due terzi premi. Secondo posto in entrambe le manifestazioni per il duo Sebastiano De Franchi – Sofia Demelas

(categoria “Ex allievi”).

I ragazzi hanno affrontato con grande impegno ed entusiasmo lo studio e le prove per non solo partecipare, ma figurare ad ottimo livello in questi significativi eventi, preparati con altrettanta passione dalla loro insegnante di pianoforte prof. Elena Sancio, che li ha guidati con professionalità ed altrettanta passione in questa esperienza emozionante.