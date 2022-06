Scuola Aikido: esami adulti e stage residenziale di Ranzo

Lo scorso 12 giugno 2022 l’Aiki Dojo di Finale Ligure, facente parte della sezione Scuola Aikido della Polisportiva del Finale ha organizzato uno stage per ragazzi e adulti, presso la palestra Pietro Fiaschi dell’Istituto Alberghiero, diretto dai Maestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari, al termine del quale si sono tenuti gli esami per gradi Kyu e Dan.

La giornata ha previsto due lezioni di due ore ciascuna: quella del mattino, dalle 10.00 alle 12.00 è stata tenuta dal Maestro Vidimari, quella del pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, dal Maestro Cenisio. A questa seconda lezione, dalle 17.00 alle 18.00 i due Maestri, in commissione, hanno esaminato alcuni dei partecipanti.

Per quanto riguarda i gradi Kyu per ragazzi, ci complimentiamo quindi con:

– Arianna S. che ha conseguito il grado 8° Kyu C;

– Gaia G. divenuta 8° Kyu A;

– Giovanni F., Pietro Q., e Pietro A. che hanno ottenuto tutti e tre il grado di 7° Kyu A.

Per quanto riguarda, invece, i gradi Kyu per adulti i complimenti vanno a:

– Giovanni C., Filippo B., e Matteo D. che sono diventati tutti e tre 5° Kyu;

– Nicolò N. divenuto 3° Kyu;

– Vincenzo Guido M. e Alex P. che hanno conquistato entrambi il grado di 1° Kyu.

Per quanto riguarda i gradi Dan (cinture nere), consegue il grado di Shodan (1° dan), Silvia Puppo, prima donna della Scuola a diventare cintura nera.

Il secondo appuntamento di giugno è stato poi quello dello Stage Residenziale di Ranzo del 20 e 21 giugno 2022. I Maestri Cenisio e Vidimari, con Silvia, hanno portato i bambini fuori per due giorni di allenamento intensivo in provincia di Imperia, in un posto davvero speciale: il dojo di una grande Maestra che manca tanto, Mimma Turco, come facevano ogni anno prima della pandemia. Un grande ritorno dall’ultima volta nel 2019, due giorni intensi che hanno concesso ai bambini ed ai ragazzi tempo per la pratica dell’Aikido, lo svago, il divertimento e la socializzazione.

I Maestri hanno organizzato passeggiate nel verde ed attività creative di vario tipo, hanno cucinato per loro e soprattutto gli hanno fatto fare allenamenti di Aikido particolari, svolti all’aperto e in dojo, tenendo lezioni specifiche anche con spada e bastone, in gruppo o suddividendoli per grado.

Inoltre, questa è stata anche l’occasione per consegnare a Silvia Puppo l’Hakama (gonna-pantalone blu o nera che indossano gli Yudansha, cinture nere dell’Aikido), ufficializzando il suo Shodan. “È stato un onore consegnare l’hakama a Silvia, uno Shodan molto meritato e una presenza sempre molto importante per i nostri Dojo!” dice il Maestro Giampaolo Cenisio.

Sono stati due giorni speciali, ricchi di emozioni, in un posto davvero speciale….e dove non vediamo l’ora tutti di ritornare, bambini e Maestri.