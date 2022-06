Scontro su Pediatrie e Urologia nel savonese, Arboscello all’attacco: “Toti scappa ancora dal Consiglio e dal dibattito”

Liguria. “Per l’ennesima volta Toti dimostra un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del consiglio e dei consiglieri. Dopo oltre due ore di consiglio e di attesa nella speranza di ottenere delle risposte alle mie interrogazioni sulla Sanità savonese, Toti annuncia di dover lasciare l’aula temporaneamente, ma alla fine non torna più, facendo cadere nel vuoto le istanze dei cittadini”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo l’ennesima ‘fuga’ di Toti dall’aula.

“Non è così che si assolve al proprio ruolo istituzionale: non solo Toti infatti ha impegni sul territorio, ma anche i consiglieri, che per esserci, però, li rimandano”.

“Il risultato alla fine – argomenta Arboscello – è che due temi importanti della sanità ligure sono rimasti senza risposta: uno sul futuro del personale che opera nelle pediatrie, che dal primo luglio dipenderà direttamente dal Gaslini e un altro sulla carenza di neurologi in Asl 2, nonostante l’imminente (almeno si spera) apertura del centro Ictus di Savona”.

“Toti – conclude il consigliere – non ha neanche avuto, come in altre occasioni, l’accortezza di delegare un altro assessore a rispondere al suo posto, non mantenendo la parola data e venendo meno a un impegno istituzionale, che ancora una volta dimostra di non essere in grado di assolvere fino in fondo”.