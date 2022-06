Alassio. Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia ad Alassio, all’altezza di Punta Murena.

Per ragioni ancora da accertare, una Fiat Panda che procedeva da Alassio verso Albenga ed una X-Max in marcia in direzione opposta si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, caduto violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Andora insieme agli operatori del 118.

Il ferito, un 36enne di Albenga, è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale e della Polstrada, che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.

Il sinistro ha causato importanti disagi alla circolazione stradale, che attualmente scorre a senso unico alternato.