Pietra Ligure. Incidente stradale nella nottata appena trascorsa, che poteva certo avere conseguenze ben peggiori. È successo intorno all’1,30, a Pietra Ligure, sulla via Aurelia.

Il conducente di un’auto, che procedeva da Pietra in direzione Finale, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e ha rischiato seriamente di precipitare nel fiume.

Lo schianto, preceduto da una brusca frenata, è avvenuto all’altezza del ponte sul Maremola. L’auto è letteralmente salita sul marciapiede e ha sfondato il muretto di protezione laterale, ma il colpo l’ha sbalzata all’indietro ribaltandola su un fianco, evitando allo stesso tempo un volo di diversi metri.

Nonostante l’impatto, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per il conducente: è stato soccorso dal personale medico, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi del caso. L’incidente ha creato ovviamente disagi alla viabilità lungo l’Aurelia per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.