Schianto fatale nella notte tra Andora e Cervo: a perdere la vita un 22enne

Andora/Cervo. Uno schianto fatale quello avvenuto questa notte intorno alle 2 sulla strada tra Cervo e Andora, a Capo Mimosa.

A perdere la vita un giovane di appena 22 anni. Stava percorrendo la strada nella notte quando, per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi con la propria moto contro un’auto che viaggiava in direzione opposta.

Inutili sono stati i soccorsi giunti sul posto: per il giovane, di San Bartolomeo al Mare (in provincia di Imperia) non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato troppo violento.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri.

Aggiornamenti in corso