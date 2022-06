Schianto a Bastia d’Albenga, auto finisce sul marciapiede e distrugge le protezioni dei pedoni

Albenga. Non ha avuto per fortuna conseguenze gravi l’incidente verificatosi questa mattina all’alba a Bastia d’Albenga, dove un’auto è finita sul marciapiede distruggendo le protezioni dei pedoni.

È accaduto verso le 5.30. Madre e figlio stavano rientrando a casa su una Peugeot quando, per ragioni ancora da accertare, nei pressi di un semaforo la conducente ha perso il controllo del mezzo: l’auto è salita sul marciapiede ed è andata a sbattere contro alcuni archetti parapedonali. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Gli occupanti dell’auto sono rimasti illesi: per loro solo un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente anche grazie alle immagini della videosorveglianza.