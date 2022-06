Schiamazzi ed emissioni sonore, ad Albenga scattano le sanzioni. Ciangherotti: “Dopo anni di proteste il sindaco si è svegliato”

Albenga. “Dopo anni di proteste, spiacevoli episodi documentati, una raccolta firme, un esposto alla Procura della Repubblica e innumerevoli istanze presentante dal sottoscritto all’attenzione del Questore di Savona, finalmente il sindaco Riccardo Tomatis si è svegliato e ha trovato una soluzione di intervento per le emissioni sonore di alcuni esercizi commerciali di Viale Pontelungo . Ieri sera il consiglio comunale ha discusso e approvato la proposta di modifica dell’art. 24 del regolamento di polizia urbana. Si tratta di un provvedimento che da un lato consente una maggiore flessibilità di intervento per gli agenti chiamati a gestire le problematiche relative agli schiamazzi nei locali pubblici e al superamento dei limiti delle emissioni sonore, mentre dall’altro lato introduce un’importante sanzione amministrativa”. Lo afferma il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

La proposta di modificare il regolamento è scaturita dopo le proteste sorte a seguito delle istanze dei residenti e dei commercianti di viale Pontelungo: “Negli ultimi anni – spiega il consigliere forzista – gli albenganesi hanno cercato più volte di far arrivare la loro voce ad una maggioranza sorda. Per questa amministrazione comunale le esigenze di sicurezza e quiete pubblica dei cittadini non hanno mai rappresentato una priorità”.

“Per ottenere questo risultato – sottolinea Ciangherotti – sono stati necessari mesi, anni di proteste. La maggioranza ha confermato ancora una volta di non essere in grado di dare risposte reattive ai problemi di Albenga. Il sindaco Tomatis non canti vittoria per il voto di ieri sera, anche perché l’obiettivo è stato raggiunto soltanto grazie all’incessante lavoro sul territorio della minoranza e a suon di lamentele da parte di chi vive la città. Viale Pontelungo era diventato un serio problema che adesso può essere arginato”.

Il parlamentino albenganese ha approvato la deliberazione nel corso della seduta consiliare in programma ieri sera: “Ora che l’amministrazione si è degnata di risponderci – conclude Ciangherotti -, con il voto di ieri sera siamo riusciti a dare uno strumento in più agli agenti della polizia municipale e una risposta concreta a tutti quei cittadini e commercianti albenganesi che per troppo tempo sono stati lasciati soli”.