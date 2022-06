Scherma: è ancora oro per la Leon Pancaldo al torneo “Airone Spadaccino”

Finale Ligure. Sabato 7 maggio a Valle Lomellina (PV) si è tenuto il torneo a coppie che ha visto incrociare le lame degli spadisti delle diverse categorie.

Per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, ha gareggiato Enea Bruzzone, essendo stato invitato all’ultimo momento a sostituire un allievo della società Pro Novara Scherma impossibilitato a partecipare per ragioni personali.

Enea è salito in pedana in coppia con Giacomo Monzaschi (ProNovara Scherma) con cui ha instaurato un bel rapporto di amicizia grazie alla collaborazione che le società degli atleti hanno avuto negli anni precedenti.

Una gara sicuramente utile come allenamento in preparazione ai prossimi Campionati Italiani, che si svolgono in questa settimana a Riccione (11 al 18 maggio 2022).

Al termine della competizione, sono saliti sul gradino più alto del podio i nostri protagonisti Giacomo ed Enea.

Nel complimentarci con Enea Bruzzone, lasciamo ora spazio ad una bella anticipazione sul calendario estivo.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, finalmente Luisa Milanoli (titolare della Pro Novara Scherma) affiancata dal nostro Maestro Sergio Nasoni (Leon Pancaldo) tornerà ad organizzare una settimana di sport estivo presso la palestra Rivetti di Finale Ligure. Dal 27 giugno al 2 luglio prossimi, finalmente gli atleti si incontreranno per conoscersi e divertirsi, allenarsi e gareggiare, ma soprattutto per trascorrere dell’ottimo tempo insieme. Tutto questo sarà possibile grazie alla stima reciproca tra gli insegnanti.