Savona. E’ stata ultimata oggi la la pista ciclabile tra corso Vittorio Veneto all’altezza dello scaletto dei pescatori e via Nizza all’alterza del supermercato Mercatò.

“La pista ciclabile è appositamente segnalata con cartellonistica verticale, in parte protetta da manufatti e comunque delimitata dall’apposita segnaletica stradale orizzontale, in entrambe le direzioni di marcia”, si legge nell’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Igor Aloi.

Si è così conclusa la prima fase dei lavori di asfaltatura. Segue in questi giorni la seconda fase (dal 20 al 25 giugno) nel tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte. Per rendere i lavori il più possibile celeri e per ridurre al massimo i disagi, si lavorerà su un doppio turno, anche nelle ore notturne.

Sul cantiere continuano le polemiche di commercianti e cittadini. I lavori della scorsa settimana hanno mandato in tilt il traffico nella città della Torretta. I commercianti, invece, lamentano da mesi il calo degli incassi.