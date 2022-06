Savona, si concluderà in Seminario la “scuola del clero” diocesana

Savona. Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù venerdì 24 giugno dalle ore 9:30 presso il Seminario Vescovile l’anno pastorale della “scuola del clero” diocesana avrà il suo momento conclusivo con l’incontro dei sacerdoti presieduto da monsignor Calogero Marino.

Dopo la preghiera dell’ora media il vescovo guiderà una riflessione sul tema “Non ci ardeva il cuore in petto?”. A seguire un momento di confronto (in latino “collatio”) e i festeggiamenti per gli anniversari di ordinazione presbiterale.

Quest’anno ricorrono il 40esimo dello stesso monsignor Marino, il 60° di don Gino Peluffo, il 50° del carmelitano padre Giovanni Tommasi, del benedettino padre Giovanni Amani e del cappuccino padre Gianfranco Iacopi, il 40° di don Danilo Grillo e del dehoniano don Lorenzo Cortesi, il 30° di don Giuseppe Noberasco e don Angelo Magnano, il 25° di don Adolfo Macchioli e del benedettino padre Franco Gazzera. Alle 13 il pranzo concluderà la giornata.