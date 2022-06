Savona Rugby, il presidente Dario Ermellino: “In B perché sognatori, il Bacigalupo? Il Savona non si deve preoccupare”

Savona. La storica promozione in Serie B, il percorso e le emozioni di un anno da ricordare, il rapporto con la città e la partecipazione al bando per il Bacigalupo. Questi i temi trattati dal presidente del CUS Savona Rugby Dario Ermellino.

Che stagione presidente!

Eh sì, un’emozione che condivido con tanti dirigenti storici e nuovi. E con tante famiglie che ci hanno dato una mano.

Prima squadra punta di un sodalizio in salute, giusto?

È così. Abbiamo fatto esordire tanti ragazzi che partecipavano all’Under 19 prima della pandemia. L’Under 17 ha disputato un ottimo campionato. Abbiamo schierato squadre nei tornei Under 15, 13 e 11. Possiamo vantare un gruppo di piccolissimi, Under 5.

Le immagini della promozione dimostrano un grande seguito anche in trasferta…

Ci fa molto piacere. Stiamo lavorando per creare una società coesa scegliendo come allenatori delle formazioni giovanili anche ragazzi che compongono la prima squadra. A Natale, i grandi travestiti da Babbo Natale e gli under 5 si sono allenati insieme, è stato davvero bello. Devo ringraziare Stefania Barisone per il grande lavoro che sta portando avanti, ha a cuore sia i risultati sia, soprattutto, il benessere di ogni singolo atleta.

Serie B cercata o trovata?

Siamo dei sognatori, vero, ma non siamo partiti con questo obiettivo. Puntavamo a vincere il girone ligure, dove è stato inserito anche il Pavia. Guardi, i nostri ragazzi si pagano le trasferte. Diamo piccoli rimborsi solo a chi allena e offriamo qualche cena. Abbiamo superato formazioni con budget altissimi. Penso che questo renda l’idea della nostra impresa, no?

Decisamente. La partita simbolo dell’anno?

Ne scelgo due. Quella contro il Cernusco. Abbiamo vinto ma ci è dispiaciuto perché l’allenatore Michele Tobia è mio nipote ma soprattutto molto legato al nostro club avendone vestito i colori. “È la prima volta che son contento che ha perso”, gli ho detto. Poi, la doppia sfida con il Rugby Rho: 21 a 20 in casa nostra, 17 a 17 in trasferta. Ho detto tutto.

Come ha accolto il successo la città?

Alla grande. Non ci aspettavamo questo entusiasmo. Le istituzioni e le altre società si sono complimentate. Devo dire grazie anche a voi della stampa per la ribalta che ci avete dato. Non siamo abituati ma siamo contenti e ci godiamo il momento.

Ha fatto parlare molto la vostra decisione di partecipare al bando per il Bacigalupo insieme alla Veloce….

Ci tengo a sottolineare una cosa: non intendiamo penalizzare il Savona Calcio. Il Savona Rugby ha partecipato al bando, insieme alla Veloce, per evitare il rischio di non avere qualcuno che in futuro si occupi del Bacigalupo visto che a un certo punto ci è sembrato che il Savona non volesse partecipare.

Lo dico chiaramente: l’anno prossimo giocheremo in ogni caso alla Fontanassa perché il manto del Bacigalupo non va bene per il rugby e se giocassimo noi poi non sarebbe utilizzabile per il calcio. Penso che a Savona più società stanno bene e meglio è. Noi, il Savona Calcio e la Rari Nantes non siamo realtà antagoniste, anzi. Ho ottimi rapporti con Maricone e anche con Mordeglia, con il quale ho parlato e ho potuto apprezzare le sue idee per il Savona.

Quindi, in sostanza, cosa auspica?

Per come sono andate le cose, mi piacerebbe una gestione dell’impianto condivisa tra noi, il Savona e la Veloce per magari ipotizzare in futuro la creazione di un terreno sintetico dove potremmo giocare anche noi e creare uno stadio vivo tutti i giorni.