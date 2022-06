Savona, rottura di un tubo dell’acquedotto in via Don Bosco: tecnici al lavoro per il ripristino

Savona. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio si è rotto un tubo dell’acquedotto a Savona, in via don Bosco.

“Non sappiamo ancora l’entità del danno”, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

I tecnici di Acquedotto stanno lavorando per riparare e sostituire il pezzo, ma non si sanno ancora i tempi necessari per il ripristino.

Per quanto riguarda via Nizza invece, all’altezza dei Natarella, è stata interrotta l’erogazione di acqua per esigenze legate al cantiere per il restyling del fronte mare, ma – ha assicurato l’assessore – ritornerà nel giro di poco tempo.